十字花科蔬菜｜護心血管助防癌4益處　12種十字花科菜 白蘿蔔都係

提到十字花科蔬菜，你會想到什麼？除了常見的椰菜花和椰菜，其實日常生活中熟悉的白蘿蔔、小棠菜，都是它的家族成員！十字花科蔬菜的好處多多，現在就帶你一起了解。



十字花科蔬菜有哪些？

十字花科蔬菜種類繁多，超過上千種，無論是清炒、做湯、加入沙律或咖喱，都能輕鬆融入餐桌，以下是日常生活中常見的種類：

1. 大白菜

2. 小棠菜

3. 椰菜花

4. 西蘭花

5. 椰菜



相關文章：洗西蘭花驚現幾十條蟲！網民笑稱炒菜不用放肉絲 加1物徹底洗淨👇👇👇

+ 7

6. 油菜

7. 芥菜

8. 芥蘭

9. 羽衣甘藍

10. 白蘿蔔

11. 芝麻葉

12. 豆瓣菜



為什麼要多吃十字花科蔬菜？

十字花科蔬菜不僅營養價值高，還富含許多活性成分，例如硫代葡萄糖苷、多酚、生育酚、類胡蘿蔔素等，這些成分對健康有多種好處。

一、瘦身減重

十字花科蔬菜膳食纖維含量高，其中以不溶性纖維為主，有助於促進腸道蠕動，幫助排便順暢。再加上這類蔬菜低熱量、高飽足感，是飲食的好幫手。

二、抗癌預防癌症

研究指出，十字花科蔬菜中的「硫代葡萄糖苷」能幫助降低多種癌症風險，例如肺癌、胃癌、乳腺癌等，透過減少DNA損傷、抑制癌細胞增殖，甚至誘導癌細胞凋亡來達到防癌效果。

冬天必吃的四種青菜（按圖👇👇👇）

+ 5

相關文章：蔬菜營養｜芥蘭護骨 菠菜通便 防感冒增免疫力冬天必吃4種青菜

三、穩定血糖、防糖尿病

富含纖維、維他命C、維他命E、葉酸等營養素的十字花科蔬菜，可以延緩糖類的消化速度，改善餐後血糖波動。研究顯示，增加這類蔬菜的攝取量，可降低罹患糖尿病的風險。

四、保護心血管健康

經常食用十字花科蔬菜，有助於降低血壓和血液中的同半胱胺酸濃度，減少氧化與發炎反應，從而保護心血管健康。

延伸閱讀：

滴雞精真的能補身體？營養師揭「關鍵營養」才有效

【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

