抗癌食物｜42歲乳癌婦天天吃蘿蔔19年冇復發　醫揭1煮法功效更佳

一名42歲罹患位三陰性乳癌第3期的患者，在接受治療後，每天食用白蘿蔔等十字花科蔬菜，至今19年未見癌症復發。醫師說明，白蘿蔔對多種腫瘤如肺癌、胃癌、結腸癌、膀胱癌和前列腺腫瘤有抑制作用。



在癌症高居台灣人十大死因之首的現代，要如何防癌、抗癌成為當代的飲食顯學。台灣腎臟科醫師江守山在「健康好生活」節目中分享，該名女患者在完成乳房切除、化療和電療後來到診所，擔心自己無法陪伴年幼的孩子長大。

預防乳癌營養素（按圖看清👇👇👇）

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江守山建議患者，必須要長期保持健康的生活方式，包括晚上關燈睡覺，避免接觸塑膠等有害物質，並且每天至少食用一次白蘿蔔或高麗菜等十字花科蔬菜。

江守山解釋，白蘿蔔富含維他命C、葉酸、鉀和膳食纖維，是個十分營養的食材，除此之外，其中最大的價值在於白蘿蔔含有琉代葡萄糖苷，該物質在人體內會轉化為吲哚類和蘿蔔琉素等抗癌物質。

白蘿蔔冷知識（按圖👇👇👇）

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為了能最大化白蘿蔔內的抗癌成分，江守山建議在烹飪白蘿蔔時，可以先將白蘿蔔切塊「靜置10分鐘」後再下鍋，雖然這步驟會讓白蘿蔔口感稍微辣一點，但能讓白蘿蔔產生更多的抗癌物質，顯著提升其健康效益。

白蘿蔔的抗癌效果不僅限於乳癌，除了血癌和白血病外，白蘿蔔對多種固體腫瘤如肺癌、胃癌、結腸癌、膀胱癌和前列腺腫瘤等都有抑制作用。（資料圖片）

江守山提到，白蘿蔔的抗癌效果不僅限於乳癌，除了血癌和白血病外，白蘿蔔對多種固體腫瘤如肺癌、胃癌、結腸癌、膀胱癌和前列腺腫瘤等都有抑制作用。

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此外， 白蘿蔔還含有維他命E、多酚和類胡蘿蔔素等營養物質，能降低胰島素阻抗，並具有保護心臟的功效，江守山將其譽為「平民人參」。

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