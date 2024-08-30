紅蘿蔔營養｜紅蘿蔔帶泥才新鮮？菜販教挑選5招　延長保鮮勿漏1步

紅蘿蔔是人們餐桌上常見的食材，其富含膳食纖維、維他命A、B雜、C、E與鉀、磷、β-胡蘿蔔素等營養素，具強化黏膜、維持視力健康等重要功效。



對此，台灣新北市新莊第一公有零售市場菜販廖炯程在Facebook上揭曉紅蘿蔔的保存與挑選原則，一起來看看！

紅蘿蔔5大挑選原則（按圖👇👇👇）

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紅蘿蔔帶土的才新鮮？菜販解答！

紅蘿蔔富含維他命B1、B2、C、D、E、K與葉酸，及鈣質、胡蘿蔔素、食物纖維等有益人體健康的成分。多吃紅蘿蔔不僅能提升人體免疫力，更可改善眼睛疲勞、貧血等現象。此外，紅蘿蔔還具平衡血壓、幫助血液循環、淨化血液、促進新陳代謝、強化肝臟機能及清理腸胃等功用。廖炯程表示，市場上常見的紅蘿蔔分兩派，一是粗曠的「未加工帶土派」，主要客群大多是50歲以上，「觀念上是帶土的才是新鮮，才接地氣，可以放得久。」

紅蘿蔔怎麼保鮮？

二是怕髒手的「貴婦派」，也就是各位少婦們，特徵是拿胡蘿蔔時，會用拇指與食指夾著，「貴氣逼人的小拇指還會翹著。」廖炯程指出，這兩派是世代觀念的落差，想像30年前沒有雪櫃的年代，洗過的蔬果僅會加速腐敗，「但是現在的雪櫃，有的放兩周還像剛出爐的一樣。」他提醒，紅蘿蔔儲存時葉子跟根鬚必須去掉，因它是營養跟水分蒸發的關鍵。

按圖看紅蘿蔔4大健康好處：👇👇👇

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紅蘿蔔的5大挑選原則

廖炯程分享挑選紅蘿蔔的5大原則：

1. 表面不要有坑洞，不要分叉。

2. 根莖類的通則，拿起來要比看起來更重。

3. 葉子根鬚要先除掉，因它會持續吸收根部養分。

4. 葉梗處愈窄小愈好，愈寬表示葉子已經長到很大了。

5. 愈橘愈好，滿滿的胡蘿蔔素帶回家！



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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：紅蘿蔔買回家別直接冰冰箱！菜販曝1招保存方法，水份不蒸發、營養不流失】