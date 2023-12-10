白蘿蔔湯有苦味　網友教加1物順滑增甜！4原因蘿蔔苦澀削皮冇用？

秋冬之際，天際逐漸轉涼，許多民眾皆會煮鍋熱湯來暖身，其中蘿蔔湯是做法簡單又能快速上桌的料理。不過近日卻有網友在Facebook上求救，表示中自己煮了一鍋蘿蔔湯，並將蘿蔔削了三層皮，喝起卻還是苦的，因此想詢問有什麼方法能解決？而有內行人指出，只要加入少量的米就可以輕鬆去除苦味！



原PO近期在Facebook社團《家常菜》發文指出，自己在家煮了一鍋蘿蔔湯後，裡頭加排骨和貢丸，不過喝起來卻是苦的，明明已經將蘿蔔削了三層皮，苦味仍然很明顯，原PO表示上網查到的方法是加入粟米跟紅蘿蔔，但原PO不想加過多的食材，希望品嘗純粹的蘿蔔湯，因而向大家詢問，有什麼方法可以去除蘿蔔湯的苦味呢？

白蘿蔔營養（按圖看清👇👇👇）

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文章曝光後，則有內行人留言指出，蘿蔔會苦因為含有芥子油，因此他分享只要加入「米」一同燉煮，就能解決苦味的問題，讓米的澱粉質中和白蘿蔔的苦味和辛辣。在煮白蘿蔔時，加入少量的米一起煮，因為米中的澱粉質能中和白蘿蔔的苦味和辛辣。此外，也有人分享可以加入糖或洋蔥，增加湯的甜味，「若外皮已削三層，放糖即可去除苦味，很有用，可以試試」、「只有洋蔥，不用切要撈出來」、「懶人煮法就是骨頭跟蘿蔔一起煮，店家有的熬湯都加洋蔥加雞精粉這樣就不會費湯了絕對完美」。

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不過另有許多網友表示，大部分蘿蔔只要去皮就不太會有苦味，因此蘿蔔會苦有可能是蘿蔔的品質不佳，「有3種因素蘿蔔可能會苦，藥性還沒過、肥料過多、水分不夠，覺得應該是農藥的問題，建議捨棄別吃了」、「應該是葫蘆素！生長條件不好或還沒成熟，都有可能」、「蘿蔔品質有問題」、「葫蘆素是生長時自我分泌出來的，有時候還沒退完，就採收會有苦味！很多瓜果類都有葫蘆素的存在，大部分去皮後就不會有苦味」。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：蘿蔔湯苦苦的怎麼辦？內行人加2物入鍋，甘甜度大增、順口又鮮美】