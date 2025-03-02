雪白菇營養｜鈣質豐富更勝鴻喜菇！錯1步易生菌失營養3特徵不能吃

菇類是一種好吃又營養豐富的食材，在許多湯品及料理均能看見其身影。其中，在超市、傳統街市裡常見的「黑白雙拼」分別為黑色的「鴻喜菇」以及白色的「雪白菇」、「白玉菇」、以及較細長的「白精靈菇」。



而這些菇類究竟差在哪？裝在袋子裡回家還要洗嗎？對此，台灣新莊公有市場菜販「廖炯程」解釋，其實以上菇類都是同一種，只是外觀與培育方式不同，除此之外，他也分享許多菇類的知識。

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雪白菇的背景

廖炯程表示，雪白菇屬於真菌界的玉蕈屬，原本野生於山毛櫸的枯木上，因此又名「棕毛櫸蘑菇」，也就是常見的棕色鴻喜菇，直至日本人運用紫外線突變選育，培育出純白無瑕的雪白菇，除外觀更精緻外，口感也更加細嫩，而種植者為促使其快速生長，調控溫度與二氧化碳濃度，導致菇柄變長、基部膨脹，為如今口感爽脆的「白精靈菇」。

雪白菇營養價值

廖炯程表示，雪白菇雖然已白化同樣有高營養價值，廖炯程解釋，雪白菇風味上會比鴻喜菇淡一些，若會怕菇味的民眾可以先嘗試雪白菇，雖然其鋅含量較低，不過，鈣與鉀的濃度高出鴻喜菇許多。除此，菇類也具豐富的膳食纖維，爽脆的「白精靈菇」纖維含量也高於其他。

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雪白菇要洗嗎？菜販給出正確解答！

廖炯程表示，雪白菇料理前千萬不要下水洗，因為雪白菇大多都是在室內大棚種植，並不會有細菌與灰塵的問題，不需過度擔心表面清潔，只需把蒂頭的木質部分切掉即可。不過，廖炯程也提及，若仍擔心有髒污問題，可於下鍋前快速沖水甩乾，因碰水後的菇類容易滋生細菌，且水分還會把菇類表面的多醣體沖掉。

雪白菇保存方式

廖炯程表示，雪白菇通常由保鮮袋包裝販售，購買後直接帶放到雪櫃冷凍即可，料理前再拆包裝，可以延長保存時間。

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如何判斷雪白菇鮮度

廖炯程表示，只要從外觀發現菇類有泛黃，或是變得軟爛出水、黏黏稠稠，基本上不能食用了。

雪白菇挑選方式

廖炯程表示，挑選雪白菇時應選擇菇帽圓潤、表面光滑無裂痕，且菇柄結實無變色或出水現象，整體呈現潔白的色澤，且無異味。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：雪白菇要洗嗎？菜販給出正確解答！購買時看到「3特徵」代表早已不新鮮】

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