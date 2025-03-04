預防腦退化專家推薦16項生活習慣烹飪第2！均衡飲食第6吃10種食物

預防腦退化｜腦退化症狀會在注意力、記憶力等方面出現明顯退化，除了因年齡增長、遺傳等因素外，不良的生活習慣也有莫大關係。日本媒體邀請了10位專家推薦「預防腦退化」的生活習慣，「烹飪」位列第2勝睡眠充足，飲食均衡也只第6、想不到吃得好、睡得好同屬第10，與冠軍得分相差5.6倍！



腦退化症是什麼？

腦退化症只是一個統稱，當中包括約十多種腦部退化疾症，如最常見的阿茲海默症（Alzheimer's Disease）即失智症，患者主要是記憶力嚴重衰退和認知功能下降。帕金遜症（Parkinson's Disease）則主要影響運動功能，但也可能令認知功能減弱等。

腦退化症除了因年齡增長外，與不良的生活習慣、飲食習慣也有關。(photoAC)

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腦退化症狀及原因

腦退化症患者會在注意力、執行能力、記憶力、語言能力、感覺及動作整合、社交能力等方面出現明顯的退化，不但對生活造成影響，還會出現性格轉變、妄想或幻覺等。除了因年齡增長外，家族遺傳或高血壓、糖尿病、高膽固醇，甚至不良的生活習慣也是令腦退化的重要因素。認知障礙成因｜1類紅肉增認知障礙風險1周2份已超標？護腦3大堅果

除了年齡增長外，高血壓、糖尿病、高膽固醇等也是導致提早腦退化的重要因素。（shutterstock）

預防腦退化症｜進行刺激大腦的活動及生活習慣

日本失智症專科醫生奧村步夢認為，腦退化是指腦神經細胞之間的連接變弱，功能變得遲緩。相反，若通過有意識地進行刺激大腦的活動並攝取激活大腦的成分，有助大腦恢復活力、延緩衰老。

預防腦退化症｜專家推薦的16項生活習慣

哪些生活習慣可以有效預防腦退化症？日媒《介護ポストセブン》曾邀請了10位「食品與健康專家」列出他們推薦的食物和習慣，其中第一名得10分，第二名得9分，第三名得8分，第四名得7分，第五名得6分，餘此類推選出10分或以上的答案共有16項，當中7項共獲10分同列第10。

食得好不捱餓，在預防腦退化方面也有幫助，但只排榜尾。（geepro＠pexels）

預防腦退化生活習慣排名（由低至高分）

第10位（10分）：吃得好不捱餓

隨著年齡增長，消化能力減弱、食慾不振，容易導致營養不良，加速身體衰老，包括大腦。因此可以好好的吃，也有助預防腦部退化。減肥禁忌｜吃飽又肚餓與血糖有關？擊退假飢餓6招飯後勿吃1類水果

第10位（10分）：良好睡眠習慣

睡覺時，大腦會清除廢物，記憶會被整理，不愉快的記憶也會被抹去，為大腦refresh。失眠食物｜睡前2奇異果快入睡42%！改善睡眠質素9種食物白飯杏仁

睡眠有助為大腦清除垃圾，要養成良好的睡眠習慣。（KingaCichewicz＠ Unsplash）

第10位（10分）：戒煙

煙草中的尼古丁會令血管收縮加劇，影響腦部血流問題，從而導致腦細胞快速死亡和失智症的產生。

第10位（10分）：細嚼食物

咀嚼時能刺激和激活大腦，因此好好維護牙齒健康也非常重要。【慢吃減肥？】日研究細嚼慢嚥飲食法 消耗熱量是狼吞虎嚥25倍

第10位（10分）：適當零食

日本內科醫生大西睦子指，每隔3小時吃少量的水果或堅果，可防止飯後血糖水平急劇上升，並減少對腦細胞的負面影響。健康零食｜黎姿分享薯片啫喱5款低卡零食 醫生教吃不胖黃金時間?

第10位（10分）：扮靚

研究表明，年輕的感覺可提高認知功能和幸福感、預防憂鬱。因此，打扮不僅令你感覺年輕，還能改善大腦健康。

扮靚不僅令你感覺年輕，還能改善大腦健康。（pixabay）

第10位（10分）：運動時用腦

心臟科醫生大塚亮表示，若身、心同時進行活動，如一邊走路一邊唱歌，神經遞質的分泌就會被激活，從而使大腦恢復活力。

第9位（13分）：享受休閒活動

進行與日常生活不同的活動，有助激活大腦，例如欣賞藝術、遠足等任何事情都可以。

培養自己的興趣、享受日常生活以外的休閒活動、一邊運動時一邊動腦筋等都能激活大腦。（Brucemars@Unsplash）

第8位（14分）：培養興趣

根據一項針對65歲以上長者的研究，花更多時間在自己愛好的人患失智症的風險較低。因為通過致力於自己喜歡的興趣上，額葉會被激活，助防止衰老。

第6（16 分）：把手機放在一邊

每天使用智慧型手機時，會無意識地接收大量訊息，讓大腦疲憊不堪，也意味著長時間不需要使用記憶或思考技能，長期會導致大腦功能下降。

第6（16 分）：均衡飲食

每天可進食10種不同的食物，讓大腦吸收不同營養，建議西餐可選肉、蛋、油脂等；日餐有海鮮、豆製品、綠黃色蔬菜等；水果有馬鈴薯、海藻類配菜、牛奶（乳製品）。少吃紅肉，對大腦也有益處。凍齡食物｜女人必食20種凍齡食物菠蘿枝豆芝士 煥膚強骨抗衰老

專家建議每天吃10種食物，攝取均衡營養，例如蛋、綠黃蔬菜、海鮮、藻類等。（clarkdouglas＠unsplash）

第4名（17分）：睡眠7小時以上

當大腦處於深度睡眠狀態時，會排出積累的廢物，並鞏固記憶，睡眠不足會增加失智症的風險。

第4名（17 分）：對話溝通

從對方說話的內容、反應和臉部表情中，可讀懂對方的感受，對於激活大腦的各種功能非常有用。此外，交談中本能地希望得到對方的認同和喜歡，這會刺激大腦，與異性交談尤其有益。

對談傾偈對激活大腦非常有用，尤其與異性溝通。（photoAC）

第3名（21 分）：旅遊

專家認為旅行可提高你的「主觀幸福感」，是對生活滿意度的指標，有助防止認知能力下降。此外，旅行中欣賞風景尤其重要，如果是曾到過的地方，顳葉就會受到刺激，喚起記憶，可激活大腦，刺激它解開過去記憶的能力。

旅行可提高「主觀幸福感」，有助防止認知能力下降，喚醒記憶。（andy-he＠unsplash）

第2名（26 分）：烹飪

烹飪需要規劃和同時完成多項任務的能，對激活大腦的「指揮中心」前額葉皮層有幫助。回憶雪櫃裡有什麼食材或與烹飪相關的經歷、下廚和品嚐從未做過的菜餚的「情景記憶」也會刺激大腦。

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（photoAC）

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第1名（57 分）：運動

散步、輕度運動等都可增加大腦的血流量，只需保持連續走路約20分鐘的能力，便可激活大腦並保持運動功能。運動還可刺激副交感神經，帶來放鬆的感覺。或透過運動增進食慾，避免胃口不佳影響大腦吸收營養。

散步等輕度運動可增加大腦的血流量，専家認為只需保持連續走路約20分鐘的能力，便可激活大腦並保持運動功能。（photoAC）

資料參考：介護ポストセブン、賽馬會耆智園