小紅莓功效｜3個月改善記憶？防腦退化降膽固醇5功效　宜日吃多少

小紅莓功效｜小紅莓（蔓越莓）英文：Cranberries，小紅莓最為人熟悉的好處，當然是預防尿道炎。但英國一項研究指出，小紅莓原來還能改善中老年人士的情景記憶，並有助降低壞膽固醇水平，3個月見效！



小紅莓功效｜12周測試 小紅莓對認知能力影響

英國《Frontiers in Nutrition》2022年發佈一項研究，指早前曾進行為期12周的實驗，證實小紅莓有助改善腦部認知能力、情景記憶，並可降壞膽固醇。60位50至80歲的中老年研究對象分成2組，一組每日補充相當於100克新鮮小紅莓的小紅莓粉；另一組則服用同等分量的安慰劑，不論味道、顏色、果糖和熱量等都相若，亦含有人造小紅莓香料和食用色素等。在實驗期前後進行記憶力、執行力等認知評估，還有神經影像學和血液樣本採集等。

相關文章：防老人痴呆｜英澳専家推13項飲食原則防失智 3食物每周至少吃3次

最新的英國研究證實小紅莓對中老年人健康的2大好處。（Pexels）

小紅莓功效｜降膽固醇／血壓 男性效果較顯著

結果顯示，補充小紅莓的那組受試者，視覺情景記憶及神經功能均得到改善，長遠而言可預防腦退化，而低密度脂蛋白膽固醇（壞膽固醇）及總膽固醇亦顯著降低，這個情況在男性參與者中尤其顯著，就連血壓、空腹血糖值都得以下跌；相反地，補充安慰劑組的一組，壞膽固醇水平則沒有降低。研究人員希望，日後有更多人類實驗能助證這一點。

相關文章：銀髮飲食｜益腦通便防骨鬆 8種長者超級食物3種天天吃降膽固醇

小紅莓有助降低壞膽固醇，情況在男性測試者中尤其明顯。（VCG）

小紅莓其餘3大功效

除了（1）改善認憶防腦退化，（2）降血壓膽固醇外，小紅莓還有其他健康好處：

小紅莓功效3：預防尿道感染

女性尿道常患細菌感染，通常是由大腸桿菌引起，並附在膀胱和泌尿道的內表面。小紅莓含有獨特的植物營養素，稱為A型原花青素或濃縮單寧，可防止大腸桿菌附著在膀胱和泌尿道內壁，預防尿道感染。👉👉👉50%女性有尿道炎風險！林襄因1動作反覆感染 6食物防復發

多項研究表明，飲用小紅莓汁或服用小紅莓補充劑可降低兒童和成人患尿道感染的風險，對患有復發性尿道感染的女性有所幫助。不過，建議還是食新鮮小紅莓或飲新鮮小紅莓汁，因為原花青素可能會在加工過程中流失。另外要記住的是，小紅莓不能當藥食，它是有助預防，而非治療。

加工過程有可能使小紅莓的原花青素流失，建議還是食用新鮮小紅莓最好。（網上圖片）

小紅莓功效4：預防胃癌和潰瘍

幽門螺桿菌感染被認為是導致胃癌、胃炎和潰瘍的主要原因，小紅莓的植物化合物A型原花青素，可以防止幽門螺桿菌附在你的胃壁上，從而降低患胃癌風險。一項針對189名成年人的研究表明，每日飲500毫升小紅莓汁，可顯著減少幽門螺桿菌感染。另一項針對 295名兒童的研究則指出，連續飲小紅莓汁3周，可抑制約17%感染者中的幽門螺桿菌生長。

相關文章：防胃癌飲食｜輕視胃炎隨時致癌！防胃癌5大食物冬菇每周幾隻？

小紅莓功效5：維持心臟健康

小紅莓含多種可能對心臟健康有益的抗氧化劑，包括：花青素、原花青素和槲皮素，在人體研究中，小紅莓汁或萃取物已被證實對各種心臟病風險因素有益，包括：增加好膽固醇水平、降低糖尿病患者的壞膽固醇水平、降低心臟病患者的血管硬度、降血壓等。

小紅莓有槲皮素、楊梅素、牡丹素、熊果酸和A型原花青素等抗氧化劑。（VCG）

小紅莓功效｜過度食用或致腎結石

不過，專家亦特別提醒，儘管適量食用小紅莓和有關產品，對大多數人來說都是安全的，但過量食用或導致胃部不適和腹瀉等，甚至有部分人會增加患腎結石的風險。腎結石由草酸鈣製成，因此尿液中過量的草酸鹽是腎石主因之一，由於濃縮的小紅莓提取物含有高水平的草酸鹽，大量食用可能形成腎結石。

若食用過量的小紅莓，有機會感染腎結石。（網上圖片）

資料來源：《frontiers in Nutrition》、《healthline》