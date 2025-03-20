熱量陷阱｜湯羹暗藏澱粉陷阱！專家2招化解　4食材天然勾芡更健康

今年冬天特別冷，許多人喝熱湯驅寒，但台灣國健署提醒，喝湯應以清湯為宜，如偏好羹湯，恐將攝入過多「精緻澱粉」，1碗羹約用1.5至2湯匙的太白粉（馬鈴薯粉）或粟米粉來勾芡，如放2湯匙太白粉，等於10克精製澱粉，熱量將近50大卡，約6分之1碗白飯熱量。



冬天喝熱羹湯暖胃？ 專家提醒小心精製澱粉陷阱

冬天喝羹湯，暖胃又暖心，但台灣國健署提醒，要調製美味的勾芡，大都得添加太白粉或粟米粉，而這些精製澱粉不僅帶來更多熱量，吃了「大碗」羹麵、大腸麵線，約莫吃比平常白飯再多上100大卡熱量，也容易影響血糖，瞬間飆高。

8款高熱量食材誤區（按圖👇👇👇）

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如果你是羹湯的愛好者，台灣國健署提供2招化解：

1. 適當調配食用羹湯的頻率與用量，改點「小碗」過過癮即可。

2.食用羹湯時，搭配燙青菜、豆乾、滷蛋，營養均衡，增加膳食纖維攝取。



告別傳統太白粉！ 農糧署推4款健康勾芡食材

「鮮享農YA-農糧署」粉絲專頁提到，白木耳、蓮藕粉、薯仔、金針菇可作為天然勾芡食材，不論是炒菜、煮湯都要來點勾芡，都可提升料理層次與美味。

1. 白木耳（銀耳）：含有維他命B、磷、膳食纖維及豐富的多醣體等營養成分，烹煮後黏稠、軟滑、脆口 可用於各式料理作為勾芡。

2. 蓮藕粉：以蓮藕加工製成，富含維他命B、維他命Ｃ、鐵、鈣等營養熱水沖泡或烹煮，高溫度的水使藕粉迅速均勻糊化，適合各式料理。

天然勾芡更安心。（Facebook@鮮享農YA-農糧署）

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3. 薯仔：含有各種微量元素、礦物質、維他命等營養澱粉含量高，透過加熱容易糊化，適合西式料理濃湯。

4. 金針菇：含有粗蛋白、膳食纖維，及豐富的多醣體，打成泥烹煮後釋放植物性膠質，適合較重口味需勾芡湯品。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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