四季豆營養｜菜販教揀鮮嫩四季豆　與1物同煮皮膚Q彈錯1步易肚屙

最近四季豆價格十分親民，正是吃四季豆的好時節。如何挑選四季豆？四季豆有農藥嗎？怎麼吃更營養呢？



四季豆這樣挑 最鮮嫩好吃

台灣新莊公有市場菜販廖炯程指出，其實四季豆就是敏豆，外型細細長長、筆直有彈性，吃起來口感脆嫩，帶點淡淡的清甜，四季豆最好買「藏肚」（肚子很小）的，豆仁太大代表太老，口感會變差，而豆莢越平滑，代表纖維越少，吃起來更順口，如果表面有小洞可能有蟲。

▼四季豆營養（按圖看清👇👇👇）

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很多人擔心四季豆有農藥殘留的問題，廖炯程說，四季豆是連續性採收的作物，施藥後沒辦法等整株長完再一次收成，確實會有農藥殘留的風險，建議先泡水5～15分鐘，讓農藥溶出，再用水沖洗2～3次。

四季豆高纖維 加肉一起炒更營養

台灣營養師李婉萍表示，四季豆屬於高纖蔬菜，每100克含有2克的膳食纖維，比椰菜來得高，且含有水溶性與非水溶性纖維，雙重好纖維對於排便順暢很有幫助。

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李婉萍也說，四季豆含有鉀、鈣、鎂、鐵、鋅，及維他命C、A和B雜，是營養素豐富且平均的蔬菜，四季豆裡的菸鹼素和動物性蛋白質搭配時，能提升肌膚的膠原蛋白，讓皮膚更Q彈，推薦四季豆炒肉絲，就是簡單又好吃的家常料理。

廖炯程提醒，四季豆一定要煮熟才能吃，因為豆籽含有皂素，如果沒煮熟可能會讓腸胃不適，嚴重會拉肚子，建議可以斜切成45度角，讓受熱面積變大，加速熟成時間。

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