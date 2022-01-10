腐乳四季豆食譜｜免油炸零廚藝輕鬆完成　清甜入味夠香氣好送飯

四季豆大家都怎麼料理呢？今天來分享這道「四季豆料理」，我們全家都很喜歡且簡單又快速，新手媽媽零廚藝一定也能成功哦！腐乳（豆腐乳）除了配稀飯還可以入菜喔！四季豆和腐乳的結合超絕配，川燙過的四季豆保留著蔬菜原有的清甜，再拌入濃郁的腐乳香氣四溢，讓人口齒留香呀！



這道菜簡單又下飯，快跟著Cindy試試吧！

腐乳四季豆食譜（按圖看清👇👇👇）

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材料:

1. 四季豆12-15條

2. 蒜頭4～5顆（切成蒜末備用）

3 .鹽1小匙

4. 腐乳1大匙

5. 砂糖1小匙



做法：

1. 先將四季豆去掉老絲，清洗後切成段（約4公分）

2. 起一鍋滾水放入四季豆川燙，大約2.5分鐘撈起瀝乾備用

3. 另起一熱鍋放入1小匙油，加入蒜末爆香，再放入腐乳及砂糖拌勻

4. 加入川燙好的四季豆翻炒，撒上1小匙塩調味，再加入1小匙開水，拌炒到自己喜歡的軟度

5. 此時可以嚐一下味道，因為腐乳本身有一點鹹味，可以再自己調整鹽巴的用量，拌勻即可盛盤！



小叮嚀：喜歡吃辣的話，可以改加辣的腐乳或是加入辣椒末即可！分享簡單的料理，希望大家都能成功哦！

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】