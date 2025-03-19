堅果好處｜護心降膽固醇 日吃6克種子減40%癌症風險！醫推4類種子

堅果種子類食物富含單元不飽和脂肪酸、維他命E、纖維質等營養素，除了前述這些營養，台灣急診科醫師張適恆還指出，種子還含有豐富的「植物固醇」，能降低多種癌症的罹患風險。



台灣醫師張適恆在個人YouTube頻道分享，絕大多數的植物，都是由種子生長而成，因此種子的營養成分是相當豐富，且不少營養成分對人體有益，不僅能降低體內慢性發炎、保護心血管、鞏固免疫力，甚至能抑制癌細胞，幫助於癌症病人減少疾病復發。

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張適恆指出，根據世界衛生組織（WHO）研究，一天攝取6公克的種子或堅果，能降低30%罹患大腸癌的風險。他也推薦，可以攝取黑芝麻、亞麻仁子、葵花子、南瓜子等種子類食物。

張適恆表示，種子需要支持整顆食物的初期生長階段，因此種子會將最多的熱量以油脂形式，濃縮在很小的體積裡，且種子所含的脂肪為單元不飽和脂肪酸與多元不飽和脂肪酸。

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張適恆並說，種子含有豐富的「植物固醇」，具有鞏固細胞膜的功用，若一天攝取植物固醇1-3公克，能降低血液中的LDL濃度，使高膽固醇患者體內中的動物性膽固醇不易被人體吸收。

張適恆進一步說明，研究發現植物固醇攝取量越高，整體癌症風險會降低近40%，減少近50%大腸直腸癌罹患率，還能降低乳癌、食道癌、胰臟癌罹患風險。此外，卵巢癌患者若增加植物固醇攝取量，死亡風險會顯著降低近50%。

8大致癌食物（按圖👇👇👇）

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