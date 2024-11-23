炒菜貼士｜喝烚菜水比吃烚菜更健康？醫生教1招煮菜美味保留營養

不少人吃小吃，總要點盤燙青菜解解膩。



然而近日有減重醫師表示，他最不推薦的青菜料理法，就是燙青菜，如果要論營養程度，喝那鍋青菜水都還比較健康。

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台灣減重醫師宋晏仁在節目《奕起聊健康》中表示，大家都該多吃蔬菜，但論料理方式的話，他個人最不建議燙青菜，因為大部分植物的營養素，都是水溶性的，所以燙完之後，營養素就都留在水裡了。宋晏仁也開玩笑道，吃燙青菜，還不如喝完那碗青菜湯，菜本身反而可以不用吃。

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至於該怎麼料理才好呢？宋晏仁推薦用油水炒青菜，首先將水加熱，就把菜放進去，最後再淋一點油上去，就能吃進青菜滿滿的營養。

近日有減重醫師表示，他最不推薦的青菜料理法，就是燙青菜，如果要論營養程度，喝那鍋青菜水都還比較健康。（Markus Winkler/Unsplash）

宋晏仁並表示，生菜、蔬菜的口感，其實有時候有點澀，加一點油它會比較潤口，更加爽口、好吃，所以可以加一點點油，這樣也比只用水煮健康。

菇類要怎麼挑、怎麼選？（按圖👇👇👇）

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