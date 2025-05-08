心臟健康｜吃完高脂高卡食物後1行為危害心臟！醫揭這樣做減負擔

台灣醫界最新研究指出，許多人在享用大餐後，常因罪惡感而立即進行高強度運動，試圖彌補攝取過多的熱量，但這樣的行為反而可能危害心臟健康。



台灣台北榮總遺傳優生科主任張家銘在其Facebook粉專「基因醫師張家銘」分享，根據2025年刊登於《Nature Communications》期刊的研究顯示，在攝取高脂高熱量飲食後，立即進行高強度運動反而會加重心臟負擔。

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該研究對老鼠進行為期8周的實驗，分別讓牠們在高脂飲食後進行不同強度的運動。結果發現，只有類似慢走等低強度運動能有效保護心臟結構和功能，而中高強度運動反而加重了心肌肥厚、收縮無力與心臟纖維化的情況，甚至造成粒線體損傷。

張家銘解釋，當身體攝入過多脂肪與糖分時，若立即進行高強度運動，會導致大量脂肪酸釋放並流入心肌細胞。在代謝機制尚未穩定的情況下，反而造成脂毒性傷害，使心臟負荷加重。

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針對現代人飲食難以控制的情況，張家銘建議應先從調整飲食開始，以少油、少糖、多蔬果為原則，待身體代謝穩定後，再從低強度運動開始，如快走、騎腳踏車等，逐步提升運動強度。他強調：「這不是運動無效，而是健康順序不能顛倒，得先吃對再動對。」

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