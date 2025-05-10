防癌飲食｜抗大腸癌4種水果　每天1蘋果減25%風險更防糖尿心臟病

大腸癌為台灣僅次於肺癌的高發癌症，每年新增病例高達1萬7千多位。美國胃腸科醫師約瑟夫・薩哈布（Joseph Salhab）近期在社群平台分享研究發現，指出攝取特定水果可有效降低大腸癌風險。



薩哈布醫師表示，西瓜、蘋果、奇異果與柑橘類水果等4種水果，不僅美味可口，更可能成為對抗大腸癌的「戰士」。其中，西瓜富含茄紅素等抗氧化物質，可降低26%大腸癌風險，同時具有增強免疫系統、促進排便及維持皮膚健康的功效。

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「每天食用一顆蘋果，可能讓你遠離大腸癌，或至少降低25%的風險。」薩哈布醫師解釋，蘋果中豐富的多酚具有抗氧化和抗發炎的作用，加上其膳食纖維含量高，可促進腸道蠕動，減少大腸與致癌物質接觸的機會。研究更指出，每週食用3至6次蘋果，還可預防糖尿病與心臟病。

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奇異果則以其豐富的膳食纖維和維他命C聞名，據研究顯示可降低13%大腸癌風險。薩哈布醫師指出，經常食用奇異果不僅能促進腸道健康，還可改善腸胃不適或便秘問題。

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至於柑橘類水果，包括橙、檸檬、西柚和橘子等，其所含的維他命C與類黃酮具有抗發炎和抗癌特性，可降低9%的大腸癌風險。最新研究更發現，適量攝取柑橘類水果還有助於降低罹患抑鬱症的風險。

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