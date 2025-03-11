防癌飲食｜專家推30種食材對抗癌細胞　肺癌吃菠菜 辣椒助防肝癌

根據台灣衛福部2024年的統計數據，台灣每4分2秒就有一人罹癌。癌症人數年年增加，到底要怎麼吃才能遠離罹癌風險？哪些食物具有「防癌力」呢？營養師提供可參酌的方向。



台灣營養師高敏敏整理出美國癌症基金會（American Cancer Society, ACS）公布的30種有「防癌力」食材，若能跟著調整日常飲食，再配搭良好作息以及運動，即有機會對抗癌細胞，吃出健康人生。

8大致癌食物（按圖👇👇👇）

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有「防癌力」的蔬菜類

高敏敏指出，蔬菜富含植化素，具有抗氧化和抗發炎的功效。有防癌力的蔬菜分類如下：

- 大腸癌：椰菜花、白蘿蔔和豌豆。

- 直腸癌：櫛瓜。

- 肺癌：菠菜和紅蘿蔔。

- 乳癌：蘑菇和羽衣甘藍。

- 肝癌：糙米。



有「防癌力」的堅果和水果類

- 乳癌：亞麻籽。

- 大腸癌：核桃、蘋果、西柚。

- 口腔癌：藍莓、覆盆子。

- 前列腺癌：黑莓、車厘茄和西瓜。

- 皮膚癌：士多啤梨。

- 直腸癌：車厘子。

- 肺癌：提子和柳橙。

- 子宮頸癌：檸檬。

- 前列腺癌：木瓜。

- 乳癌：石榴。



▼大腸癌5大警號（按圖👇👇👇）

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有「防癌力」的辛香料和飲品類

高敏敏說，富含抗氧化物的食材，不僅可以對抗癌細胞，還能增強免疫力、減少體內自由基和抗發炎。

- 大腸癌：大蒜、咖啡、茶。

- 肝癌：辣椒。

- 咽喉癌：洋蔥。



罹癌原因多與生活習慣有關

高敏敏指出，罹癌的原因一直是醫生研究的重點，家族遺傳、環境污染、生活過度壓力和不當飲食習慣，都可能增加罹癌的機率。因此，在選擇食材時，應盡量選擇天然食材，採用減法烹調的方式，並注重「彩虹飲食」，什麼顏色的食物都吃一點，才能攝取多樣化的營養素。

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避免攝取可能致癌的食物

高敏敏也提醒，有些食物可能會增加罹癌風險，應盡量避免攝取，包括燒烤物、高脂肪和油炸食物、發霉污染的食材、醃漬煙燻類食品、加工肉製品、檳榔和酒精等。

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