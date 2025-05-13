12款杏仁奶檢測｜最高熱量多榜尾6倍1杯=0.7碗飯！無糖好過原味？

杏仁營養豐富，有益心血管防三高，其製品杏仁奶也是近年最受歡迎的牛奶替代品之一，我們在超市抽取了12款常見杏仁奶進行檢測，從營養標纖中比較其熱量、蛋白質、糖分等，發現最高和最低的熱量相差達6倍！原味、無糖應該如何選擇？想獲得杏仁的最大好處，應吃原粒杏仁，還是飲易吸收的杏仁奶？

攝影：鄒家鳳



杏仁營養｜護心延緩腦退化 全球百大健康食物No 1

杏仁維他命A豐富，含量是堅果之冠，其多元不飽和脂肪酸有益心臟、助控血糖、降低壞膽固醇，增加好膽固醇、延緩腦退化等，曾被BBC評選為全球百大健康食物第1位，遠勝西蘭花、紅菜頭。

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（photoAC）

杏仁、杏仁奶哪樣更富營養？

想獲得杏仁的最大好處，應吃原汁原味的杏仁？還是較易消化吸收的杏仁奶？營養師蕭婉芹（Kennie）指每100克杏仁含21克蛋白質，而每100克杏仁奶，只含0.6克蛋白質。杏仁相比杏仁奶，含更豐富蛋白質、纖維和不飽和脂肪酸。

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Kennie解釋杏仁奶是將杏仁和水混合攪和再過濾等步驟製成，會留下大部分堅果的固體營養物，而市售的杏仁奶通常添加維生素和礦物質，不過，若與整顆杏仁相比，其營養成分有明顯不同。

超市有不同品牌杏仁奶供選擇，營養師教首要揀無糖。

杏仁奶檢測｜12款產品 最高卡「137牛油果杏仁奶」

我們在超搜集了12款常見的杏仁奶產品，包括美國藍鑽石、日本固力果、丸山、香港維他奶、泰國137，以每100克計算，最高熱量的是「137牛油果杏仁奶」含74.3卡路里，飲1杯250毫升185.75千卡，約攝入了0.7碗飯熱量（據衞生防護中心資料顯示，1碗198克白飯約257千卡）與最低的「藍鑽石無糖雲呢嗱味杏仁奶」12卡路里相差約6.2倍。

「137牛油果杏仁奶」除了熱量，碳水化合物和脂肪也最高。最高鈉的是「固力果原味杏仁奶」、最低鈉「Sanitarium杏仁奶（原味）」。至於蛋白質最高的是「137無糖杏仁奶」但都只有1.47克。「藍鑽石無糖雲呢嗱味杏仁奶」最低0.4克。

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按圖看12款杏仁奶營養成分比較（熱量由低至高排列）

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杏仁奶營養成分，每100克計算（由熱量低至高排列）

1. 藍鑽石無糖杏仁奶（最低卡）

產地：美國

熱量：12卡路里

蛋白質：0.4克

總脂肪：1克

糖：0.1克

鈉：72毫克

2. 藍鑽石無糖雲呢嗱味杏仁奶（最低卡）

產地：美國

熱量：12卡路里

蛋白質：0.4克

總脂肪：1克

糖：0.1克

鈉：72毫克

3. Sanitarium杏仁奶（無糖）

產地：台灣

熱量：17卡路里

蛋白質：0.6克

總脂肪：1.4克

糖：0克

鈉：36毫克

4. 藍鑽石原味杏仁奶

產地：美國

熱量：23卡路里

蛋白質：0.4克

總脂肪：1克

糖：2.8克

鈉：61毫克

5. 丸山無糖杏仁奶

產地：日本

熱量：24卡路里

蛋白質：0.8克

總脂肪：1.7克

糖：0克

鈉：80毫克

6. Sanitarium杏仁奶（原味）

產地：台灣

熱量：29.4卡路里

蛋白質：0.6克

總脂肪：1.4克

糖：3.4克

鈉：32毫克

7. 丸山原味杏仁奶

產地：日本

熱量：38卡路里

蛋白質：0.7克

總脂肪：1.8克

糖：3.9克

鈉：80毫克

8. 固力果杏仁奶三種堅果味

產地：日本

熱量：39.5卡路里

蛋白質：0.55克

總脂肪：1.75克

糖：3.6克

鈉：77毫克

9. 固力果原味杏仁奶

產地：日本

熱量：40卡路里

蛋白質：0.55克

總脂肪：1.6克

糖：3.4克

鈉：86.5毫克

10. 137無糖杏仁奶

產地：泰國

熱量：41.3卡路里

蛋白質：1.47克

總脂肪：2.7克

糖：0.49克

鈉：56毫克

11. 137原味杏仁奶

產地：泰國

熱量：56.6卡路里

蛋白質：1.45克

總脂肪：2.67克

糖：4.23克

鈉：43.4毫克

12. 137牛油果杏仁奶

產地：泰國

熱量：74.3卡路里

蛋白質：1.17克

總脂肪：4.01克

糖：0.77克

鈉：62毫克

杏仁奶檢測｜原味、無糖另有意思？

12款杏仁奶當中包括原味和無糖，不難發現原味不僅糖分，熱量、脂肪、碳水化合物也較高。原味道不是最好？糖分是否添加？原味、無糖應怎選擇？

Kennie解釋，包裝上稱「無糖」的杏仁奶，即產品沒額外加糖；「原味」則泛指沒有添加其他口味，保留杏仁原味，產品配方可以或不添加糖。



糖屬於碳水化合物的一種，所以「無糖」杏仁奶的碳水化合物含量會較低。食物中每1克碳水化合物提供約4卡路里熱量，所以「無糖」配方含低碳水化合物之餘，熱量也較低。至於脂肪含量，則與「無糖」沒直接關係。

Kennie揀杏仁奶首選無糖。

因此，應盡量選購「無糖」杏仁奶，還要多留意包裝背面標籤的成分表，揀選含量比較少，甚至不含添加劑的杏仁奶。12款杏仁奶產品中，Kennie揀選137無糖杏仁奶為營養標準。

除了對堅果敏感的朋友，大部分人都適合飲用杏仁奶。但由於杏仁奶的蛋白質含量較牛奶低，Kennie不建議用杏仁奶完全代替牛奶，去加強蛋白質的攝取。

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杏仁奶可以代替牛奶嗎？2類人啱飲 2類人不宜

杏仁奶高鈣低脂低卡、不含麩質、乳糖和膽固醇，對於麩質敏感或乳糖不耐症患者，是不錯的牛奶替代品，也適宜減肥中的人。

不過，由於杏仁富含纖維，消化系統敏感或腸躁症患者可能會出現腹脹、脹氣或不適。即使有些產品添加了增稠劑如角叉菜膠等，也可能會導致某些敏感人士出現消化不良。還有對堅果敏感的朋友都不宜。

由於杏仁奶的蛋白質含量較牛奶低，Kennie不建議用杏仁奶完全代替牛奶，去加強蛋白質的攝取。