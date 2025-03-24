減肥｜日行1萬步戒奶茶2個月反增1公斤！醫揭2原因+減脂增肌6餐單

減肥失敗有許多原因，男子日行1萬步，改吃青菜，但結果體重沒減，反而增磅！醫生解構原因，原來忽略了2大重點！想減脂又增肌？營養師建議4大原則，吃對時間、吃對食物，還有6款餐單參考。



日行1萬步別以為可以大大減重，但其實消耗熱量不多。（AI生成圖片）

減肥失敗｜日行萬步戒奶茶冇效 37歲男減肥不成反增磅

據《楚天都市報》報道，中國湖北省武漢市1名37歲男子，因長期飲食不規律，應酬多，半年胖了近10公斤。為了健康，男子於是決心減肥，不但堅持每天走1萬步，飲食方面，還戒掉最愛的奶茶，晚餐也只吃小碗青菜麵。可是，減肥大計進行了2個月，期間經常感到疲倦、精神不振，最令他苦惱的是，體重沒減，反而重了1公斤！於是前往武漢市東湖醫院就診，希望找出箇中原因。

奶茶是減肥大忌，戒了奶茶但仍未能減磅？（PhotoAC）

減肥失敗｜醫揭2大原因

經內分泌科副主任醫師管雅文進行評估後解釋，減肥的原則是消耗的熱量比攝入的熱量多，而步行則屬於低強度的帶氧運動，消耗的熱量不多，行1萬步只消耗200至300千卡（約相等於1碗飯），加上男子運動後因感肚餓而加餐，導致消耗的熱量比攝取的少。

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此外，男子屬腹部肥胖，本有胰島素阻抗，脂肪代謝較慢，除了以上原因有熱量盈餘外，透過運動，他還增加了肌肉量2公斤，由於肌肉密度比脂肪高1.1倍，因此，才令他的體重不降反升。

由於肌肉密度比脂肪高1.1倍，減脂增肌也有機會增磅。（envato）

減脂增肌飲食原則

雖然男子減重失敗，但肌肉量增加，也算好事。因為增加肌肉有助提高基礎代謝，能更有效地燃燒脂肪和卡路里，還可刺激骨骼生長，預防骨質疏鬆，幫助身體利用血糖，降低胰島素阻抗，減患2型糖尿病的風險等。

不過，要減脂同時增肌，營養師有4大建議，最重要是用對的方法補充能量，熱量不能少，還要提高蛋白質攝取、吃優質食物及吃對時間。

減脂增肌｜食極唔肥難增肌？4招補營養！運動後吃番薯助修復肌肉

1 增攝取熱量

別為了減肥便節食，要練出肌肉，必須增加攝取熱量和營養，一個成人每天至少增加500大卡，可少吃多餐，每隔2-3小時便吃點東西，或吃熱量較高的食物，增加熱量密度。

2 多攝蛋白質

為了促進肌肉的蛋白質合成及修復，須提高蛋白質的攝取，除了食物，也可考慮進食高蛋白粉代替。高蛋白食物：雞蛋、豆類、雞肉、魚肉、牛肉等。

促進肌肉的蛋白質合成及修復，須提高蛋白質的攝取，多吃海鮮、魚等高蛋白質食物。（envato）

3 選擇優質食物

宜選擇營養豐富的新鮮食材，盡量避免不健康的高脂高熱量食物，如餅乾、汽水、炸物等。

4 最佳進食時機

運動會消耗熱量和肝醣，若體內的肝醣不足，又持續運動，會容易感到疲倦。為了補充能量運動前1-2小時，可吃1隻香蕉、1個飯糰或1杯燕麥奶等富含碳水化合物的食物；運動後30分鐘，可喝1杯豆漿加1條番薯，能加速肝醣合成，有助修復肌肉。

運動前1-2小時可吃高碳水化合物的食物，補充肝醣，有助促進肌肉恢復與蛋白質合成。（Unsplash）

減脂增肌食譜｜營養師8餐單1式2款任揀！紅酒牛都有唔只雞胸烚蛋

增肌減脂6個建議餐單：

1. 烤雞胸肉+半杯糙米+西蘭花、菠菜或蘆筍

可加1茶匙橄欖油，攝取良好油脂

增肌減脂建議餐單：烤雞胸肉+半杯糙米+蔬菜（西蘭花、菠菜或蘆筍）(資料圖片)

2. 烤三文魚＋半杯藜麥＋1/4個牛油果

可配點沙律蔬菜，以檸檬汁調味

增肌減脂建議餐單：烤三文魚＋半杯藜麥＋1/4個牛油果（envato）

3. 牛柳或瘦牛肉＋半個紅薯＋青豆／西蘭花

可以1茶匙健康椰子油烹調

增肌減脂建議餐單：牛柳或瘦牛肉＋半個紅薯＋青豆／西蘭花（pexels）

4. 希臘乳酪＋半隻香蕉或半杯莓果＋1湯匙杏仁或花生醬

可配飲料無糖杏仁奶或水1杯

增肌減脂建議餐單：希臘乳酪＋半隻香蕉或半杯莓果＋1湯匙杏仁或花生醬（Claudia Crespo＠Unsplash）

5. 2隻雞蛋+1片全麥多士+炒菠菜

可加1/4個牛油果或1茶匙橄欖油

增肌減脂建議餐單：2隻雞蛋+1片全麥多士+炒菠菜 (pexels)

6. 煎豆腐+半杯蕎麥麵+炒蘑菇或甘筍

可加1茶匙芝麻油調味