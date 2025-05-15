減肥｜168斷食法非人人啱？醫揭5種人別嘗試恐引發抑鬱症肌肉萎縮

近年天氣變化無常，寒冷時不少人都喜歡來上一碗熱湯，卻因此不小心增重了幾公斤。提到減肥，許多人會立刻聯想到各種速效減重法。其中，168斷食法曾風靡一時，不少知名藝人也曾公開分享自己透過這種方法減重的經驗，例如楊丞琳、昆凌、許瑋甯、侯佩岑等。尤其是Ella陳嘉樺，早期曾因嬰兒肥困擾，並表示自己一生都在控制飲食。



據悉，劉德華也是靠168斷食及運動等方式多管齊下，長年維持住良好體態。168斷食法真的那麼好嗎？有沒有副作用？哪些人不適合？

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間歇性斷食

根據許多研究顯示，若正確運用168斷食法，不僅能降低發炎反應、促進細胞自噬，還能有助於降低膽固醇和血壓。類似的間歇性斷食方法還有其他幾種，常見的有：

1、168斷食法：這是最受歡迎的間歇性斷食法之一，做法是將一天24小時分為16小時禁食，8小時進食。許多明星和健身愛好者都採用這種方法。

2、52斷食法：這種方法每週選擇兩天（不連續）進行輕斷食，將熱量攝取限制在500~600大卡，其餘五天則正常飲食。

3、隔日斷食法：這種方法是隔一天完全禁食，或只攝取少量熱量，隔一天則正常飲食。這種方法較為極端，需要較強的意志力。



輕鬆瘦卻賠上健康

然而，你知道嗎？這類斷食法在減重醫師及身心科醫師看來都有一定的風險，從醫學角度來說，並不建議作為正常的減重方式。

台灣肥胖症衛教防治學會常務理事暨減重專科醫師劉伯恩指出，正常情況下，胃的排空時間約為2到3小時。若經常處於空腹狀態，不僅可能導致胃酸過多而引發潰瘍，長期熱量攝取不足也可能導致肌肉萎縮，甚至引發抑鬱症等精神健康問題。

台灣台北永康身心科診所院長陳文豪也提醒，抑鬱症患者的情緒本來就較為不穩定，長時間空腹容易導致血糖波動，進而加劇情緒起伏，可能使抑鬱、焦慮等症狀惡化。

此外，維他命B雜、Omega-3脂肪酸等營養素對維持腦部健康和情緒穩定相當重要。而168斷食法因為限制進食時間，可能會增加營養不足的風險，長期缺乏這些關鍵營養素，會加重抑鬱症狀。

低血糖也可能導致疲勞、注意力不集中等問題，這些間歇性斷食法對抑鬱症患者的日常生活可能產生負面影響。

因此，168斷食法並非適合所有人。孕婦、哺乳期婦女、糖尿病患者、飲食障礙患者以及抑鬱症患者等應避免嘗試。

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天然減肥食物

為了保護健康，以下推薦7種天然減肥食物，助你瘦身不傷身：

1、三文魚：含有蛋白質、Omega-3 脂肪酸，能促進脂肪代謝，並且幫助減少內臟脂肪。

2、燕麥：富含可溶性纖維（β-葡聚糖），能增強飽足感，減少食慾並穩定血糖。

3、豆類：如黑豆、紅豆、扁豆等，含有高纖維和蛋白質，能促進新陳代謝並維持飽足感。

4、海帶：海帶、海藻類含有藻酸鹽，是一種水溶性纖維，可以阻止脂肪吸收。還有豐富的膳食纖維跟碘元素，能加快醣類和脂肪的分解代謝。

5、亞麻籽：富含omega-3脂肪酸和纖維，有助於控制食慾並減少體脂肪。

6、希臘乳酪：屬於高蛋白，能提升飽足感並支持肌肉增長，含有益生菌，有助於腸道健康。

7、綠茶：綠茶中的抗氧化劑（如EGCG）有助於提高新陳代謝，並促進脂肪氧化。



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無論選擇哪種減肥方法，健康才是最重要的，記得聆聽身體的需求，若想嘗試間歇性斷食法務必先諮詢醫師或營養師的專業意見，評估自身狀況是否適合，並在斷食期間若感覺不適，應立即停止並尋求醫療協助。

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