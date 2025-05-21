戒飯戒碳水易疲倦乏力！醫生4招攝碳水同時穩定血糖 幾時食最好？

近年來養生觀念提升，愈來愈多民眾開始重視飲食的選擇，許多新興的飲食法如低醣飲食、地中海飲食法等也受到關注，但有不少人聞「碳水」色變，擔心吃多了太多碳水化合物不利於健康。



台灣林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科許哲綸醫師指出，碳水化合物也是人體必需的營養素，攝取不足可能反倒對健康造成負面影響，比起完全避開碳水，正確的攝取和搭配運動才是重點所在。

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缺碳水造成疲累無力 改吃其它食物也有盲區

台灣許哲綸醫師表示，碳水化合物是身體最直接的能量來源，攝取不足容易導致疲累無力，還會影響運動表現，降低代謝和健康狀態。此外，原型碳水，如全穀類含有豐富的纖維和抗氧化物，一碗燕麥的膳食纖維就比一盤高麗菜還多，因此要確保每日纖維量攝取足夠，碳水幾乎是必不可少的來源。

不少人在減重過程中，因為怕胖而減少吃碳水，改吃大量蛋白質或脂肪。對此台灣許哲綸醫師提醒，植物和魚類以外的高蛋白質食物往往同時含有飽和脂肪，甚至是反式脂肪。這些壞脂肪不僅容易促進脂肪堆積，長期攝取還可能影響心血管健康。與其完全在日常飲食中排除碳水，不如學會「吃對食物」，在均衡飲食的前提下控制熱量攝取，才是維護健康的最佳方式。

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不是所有主食都是純碳水 快掌握這些攝取方式！

許多人害怕碳水的原因是擔心血糖波動。許哲綸醫師表示，對糖尿病患者而言，減少碳水攝取確實能在短期內減少血糖波動，但非肥胖的糖友過度減碳可能導致營養不良，加上缺乏運動，長期將造成更多問題。他也提供了四項建議，讓大家在攝取碳水的同時維持血糖穩定：

1. 選對碳水的種類：很多人以為所有的主食類都是純碳水化合物，其實全穀類、五穀雜糧、根莖類等「原型碳水」含有豐富的的纖維素和蛋白質，以這些食材為主食再額外搭配蔬菜和蛋白質，就能減緩升糖速度。

2. 調整進食順序：建議「先吃菜、再吃肉、最後吃飯」，延緩碳水的吸收速度，讓血糖平穩上升。

3. 分配碳水的攝取時機：空腹後第一餐最容易讓血糖波動。白天不需要進行高強度體力勞動的人，可在早餐減少碳水攝取，將主力放在中餐和晚餐。

4. 飯後動一動：飯後散步或簡單活動都能幫助肌肉吸收血糖，是最自然、有效的降血糖方式。



糖尿病患者飲食5大迷思（點擊下圖看清！👇👇👇）

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碳水化合物並不可怕 「吃了不動」才是問題

台灣許哲綸醫師強調，碳水化合物並非健康的敵人，真正的問題是現代人活動量不足。當身體缺乏活動，碳水提供的能量無處消耗，只能轉為脂肪儲存，缺少運動也是血糖難以下降的一大原因。他指出，許多運動員特別是長跑選手，最重視的營養就是碳水化合物，因為這是最高效的能量來源，對本身有在運動或想建立運動習慣的人來說，碳水化合物是不可或缺的良伴。只要注意攝取方式、選擇優質碳水並配合規律運動，碳水化合物同樣可以成為維持健康的重要一環。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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