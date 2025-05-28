防失智飲食｜每周2次莓果腦年輕7歲！營養師揭早餐這樣吃激活腸腦

近年來失智症患者逐年增加，不少人將記憶力減退視為正常老化現象。



台灣營養師薛曉晶指出，大腦健康與飲食息息相關，特別是阿茲海默症被醫學界稱為第3型糖尿病，關鍵在於腦部對胰島素的敏感度下降。

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薛曉晶在Facebook粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」分享，2018年發表在《Nature Reviews Neurology》期刊的研究顯示，阿茲海默症與第2型糖尿病共享胰島素阻抗的致病機轉。當大腦無法有效利用葡萄糖時，將影響記憶與認知功能。

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研究發現，採用結合地中海與DASH飲食的MIND飲食法，不僅可顯著降低失智風險，更能延緩腦部退化速度。MIND飲食強調每日攝取深色蔬菜與全穀類，並建議每周規律食用莓果、豆類與魚類，同時限制紅肉、奶油與甜食的攝取。根據研究數據顯示，每周食用2次莓果、3次豆類，就能讓腦年齡年輕7歲以上。

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薛曉晶進一步提到，一項刊登在《Nutrients》期刊的研究指出，莓果類中的花青素具有清除自由基、保護神經元的功效。建議民眾在早餐搭配無糖乳酪、藍莓與堅果，不僅能攝取豐富的花青素與益生菌，更能啟動早晨的腸腦軸連結。

另一項發表在《European Journal of Clinical Nutrition》期刊的研究則發現，攝取橄欖油與深色蔬菜與認知能力呈現正相關。此外，水分攝取也與認知功能密切相關，以體重60公斤者為例，建議每日攝取約1800ml的水，有助於神經傳導與代謝清除。

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