失智症飲食｜喝椰子油防失智？醫揭真相推介4款油　1款早餐要避免

不少人都害怕失智症，就連瓊瑤都曾自曝很害怕得失智症，而民間療法中有一項是「多喝椰子油，能預防失智。」但這其實是誤傳。醫師指出，目前尚未有科學研究證實椰子油有效改善老年失智，比起喝椰子油不如避開生活中的壞油脂更有效，而現代人很愛吃的麵包，也是隱藏款壞油陷阱，一定要多加注意。



喝椰子油能預防失智？醫師建議不要

台灣高齡學內科醫師傅裕翔指出，椰子油富含中鏈脂肪酸，而中鏈脂肪酸可以由淋巴直接進入肝臟，生成酮體，能更直接地為退化大腦提供能量，此外，椰子油中的多酚對抗氧化壓力，理論上也可降低罹患失智症的些許風險。

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但「理論上」不能代表「實際情況」，因為椰子油也富含飽和脂肪酸，攝取過多反而會惡化血管的健康，在沒有大型研究可以佐證的情況下，還是不建議用治療的角度來一直吃椰子油預防失智。

日常食用油要選擇「好的油脂」

傅裕翔建議，日常食用油要選擇含有較多單元不飽和脂肪酸的油為主，例如橄欖油、苦茶油、芥花油和油菜籽油等植物油，並且要避免含有飽和脂肪酸的油脂，如忌廉、牛油、豬油、椰子油、棕櫚油，以及反式脂肪，如油炸物、糕餅、酥油或氫化過的植物油等。

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「麵包」也是壞油陷阱

傅裕翔提醒，現代人很喜歡吃麵包當早餐，但麵包其實也是「壞油陷阱」，尤其是口感愈軟的麵包愈要注意，因為這些麵包多半使用大量的酥油來增加香氣和軟Q的口感，所以千萬不要因為麵包鬆軟好入口，就常常給長輩吃。另外，有些人為了補充不飽和脂肪酸，會直接喝油，只要透過適量使用健康的油脂，就不用再額外飲用食用油。

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