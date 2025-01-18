大白菜營養｜抗老化治感冒助防癌大白菜長黑斑可吃嗎？正確保存法

寒冷的冬天適合吃火鍋。而在火鍋裡常見的白菜，其實是和白蘿蔔、豆腐並稱為「養生三寶」的食材，代表他們不只美味，還具有豐富的營養，擁有增強體力和免疫力的效果。近來日本媒體分析白菜究竟有多營養。



根據日本媒體「LASISA」報導，白菜的水分含量約佔95%，蛋白質和碳水化合物含量較少，熱量不高，對於正在減肥的人來說可以安心多吃。雖然含水量高，但白菜含有對牙齒和骨骼健康不可或缺的維他命K、以及預防感冒和抗老化的維他命C、調節體內水分與鹽分平衡的鉀，以及有助於改善腸道環境的膳食纖維等等，營養成分相當豐富。

點擊下圖了解白菜家族中的6項常見品種（天津、山東、日本、韓國大白菜、雲南娃娃菜及紫旺菜）的各自特色及烹調方式：

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由於維他命C容易溶於水，因此建議用於燉煮的方式處理白菜。白菜的芯部含有「谷氨酸」，能帶來鮮甜味。此外，白菜屬於十字花科植物，含有一種功能性成分「芥子油苷分解產物」，具有抗菌和抗癌的作用，而該成分對熱較敏感，生食時效果最佳。

白菜白色芯部偶爾會出現黑色斑點，這被稱為「芝麻症」，是由於生理障礙產生的多酚之一。造成原因可能是過高或過低的氣溫、過多的肥料或儲存環境的壓力等等。雖然外觀上會讓人比較抗拒，但其實對健康無害，可以放心食用。

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平常要保存整顆白菜，可以用報紙包裹，並放置於通風處。白菜在冬季約可保存約2週。已經切開的白菜，則需用保鮮膜包裹密封，放入冰箱蔬果室，並儘早使用完畢，以免腐壞。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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