減肥｜全亞洲最瘦這國家勝日本！3大苗條之謎 吃1物減39%肥胖風險

長久以來，日本常被視為「亞洲最瘦的國家」，但最新研究卻跌破眾人眼鏡！數據顯示，越南的肥胖率竟然比日本還要低。究竟是什麼原因，讓越南人普遍擁有苗條的身材？



台灣營養師宋明樺在健康節目《醫點不誇張》中深入分析，指出這與越南獨特的飲食和生活習慣息息相關，其中包含蔬菜為主食、清湯飲食，以及高活動量的生活型態。

10個莫名其妙變胖的原因（按圖👇👇👇）

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秘訣一：蔬菜是主力！餐前清湯助飽足

宋明樺解釋，越南人偏瘦的首要原因在於他們的飲食結構。越南料理大多以蔬菜為主，像是常見的春卷、生菜沙律，生菜量偏多，且蔬菜種類豐富、比例高。攝取大量膳食纖維不僅有助於腸胃健康，更是減重的關鍵。

此外，越南的國民美食「河粉」，其湯頭通常是清湯，熱量相較於濃郁的泰式料理或火鍋湯底來得低。宋明樺提到，餐前喝一小碗清湯，能有效佔據部分胃容量，減少後續固體食物的攝取量，進而增加飽足感。台灣減重醫師蕭捷健也曾引用美國研究指出，經常喝湯的人，過重或肥胖的風險大幅降低39%，強調喝湯的減重效果來自於其「低熱量、高水分」的特性，並有助於避免血糖快速上升。

不僅如此，餐前喝湯還能稍微干擾消化酵素的作用，延緩食物的消化與吸收速度，這讓越南河粉的清湯在湯類外食中，屬於較健康的選擇。

4招養成易瘦體質（按圖👇👇👇）

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秘訣二：生活型態動起來！勞動、步行是日常

除了飲食，越南人的生活習慣也扮演了重要角色。宋明樺指出，越南人的日常生活活動量普遍較高，例如勞動、騎腳踏車、以及大量的步行。這種偏向「少吃多動」的生活型態，自然有助於維持較低的肥胖率。

秘訣三：減重者必學！提高蔬菜攝取、餐前喝湯

對於正在減重的人，宋明樺建議可以學習越南人的飲食精髓：提高蔬菜攝取量。如果不喜歡生菜，多攝取燙青菜或炒青菜也是不錯的選擇。同時，將餐前喝一碗清湯的習慣融入日常，將能有效幫助控制食量。

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總結來說，越南的肥胖率之所以能比日本低，主要歸功於其「多蔬菜、清湯底」的飲食習慣，以及「高活動量」的生活型態。這些看似簡單的秘訣，或許正是現代人擺脫肥胖困擾的有效之道。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：不是日本！這國家「全亞洲最瘦」，營養師揭「3大瘦身秘訣」，台灣人輸慘了】

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