青瓜營養｜青瓜減肥吃錯時間冇效？1食法破壞營養！揀新鮮爽脆3招

青瓜產季到了！青瓜分為大青瓜和小青瓜，愈到夏季愈是瓜果盛產的時候，不論是熱炒、涼拌或是煮湯都很適合。青瓜是綠色的，為什麼叫青瓜？小青瓜長大會變成大青瓜嗎？專家釋疑，並教授如何挑選、做出好吃的青瓜料理。



青瓜=胡瓜！小青瓜屁股還黏著花是「花胡瓜」

台灣台北農產運銷公司說明，青瓜（又稱黃瓜）正式名稱是「胡瓜」，是常見又平價的蔬菜，在台灣主要以大胡瓜和小胡瓜為栽培品種，也就是俗稱的大青瓜、小青瓜，一般說的青瓜是指大青瓜。

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北農說明，小青瓜原本叫做「花胡瓜」，是因為在果實幼嫩時採收，凋謝的黃花仍多附著在果實底部，所以以此稱呼。傳說古代因漢人對羯族人稱為胡人，帶有輕蔑之意。因此規定禁用「胡」字，於是將「胡瓜」改稱為「青瓜」。

青瓜成熟以後會轉黃 小青瓜≠大青瓜小時候

台灣農業部「農業兒童網」則介紹，胡瓜果實表皮是綠色，且表面有刺狀突起，因此又名「刺瓜」。胡瓜的果實成熟後顏色會轉黃，所以稱它「黃瓜（青瓜）」。

小青瓜是大青瓜的小時候嗎？北農介紹，2種青瓜雖然同是葫蘆科胡瓜屬，但品種卻不相同，小青瓜長大後只會變成較大的小青瓜，並不會變成大青瓜。

5種瓜類讓你告別水腫（按圖看清👇👇👇）

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青瓜營養豐富可養顏美容 減重關鍵「丙醇二酸」

北農說明，大青瓜台語叫刺瓜仔，含有高達90%的水分，口感清脆、含糖量低，富含維他命A、C與膳食纖維等多種營養素。其中青瓜酶與維他命，可促進新陳代謝、柔嫩肌膚，是養顏美容的好食材。

很多明星用青瓜養顏美容，甚至做為減重瘦身食材。台灣營養師夏子雯表示，青瓜之所以成為減重的秘密武器，關鍵可能在於所含的丙醇二酸。她說明，青瓜成分中特有的丙醇二酸，經研究證實可抑制醣酵解作用，減少脂肪的形成，是體重控制的好幫手。

吃青瓜控制體重「當前菜」最好！每天別超過100克

夏子雯表示，丙醇二酸的作用在於「事前阻斷脂肪生成」，而非「事後代謝脂肪」，因此想要靠吃青瓜來幫助體重控制，比較適合將青瓜當做前菜，或隨餐食用，建議可選在午餐或晚餐時段吃，預防脂肪生成的效果比較好。

不過，夏子雯也提醒，雖然青瓜具有控制體重的效果，但每天攝取量仍應以100公克為限。

苦瓜3大功效（按圖👇👇👇）

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這樣挑選：大青瓜挑硬的、小青瓜尾端有花較新鮮

青瓜如何挑選？北農說明，小青瓜要挑瓜體飽滿硬實的，大青瓜則選瓜皮青綠，體型長而圓潤；大、小青瓜都以「有重量感」的較優，消費者可以把瓜拿在手上估量輕重，有沉重感代表水分含量充足。大青瓜可以用手指輕敲，聲音結實的青瓜硬度高；小青瓜尾端帶有花蒂新鮮度更佳。

台灣美食節目主持人蔡季芳表示，大青瓜分為青皮青肉和青皮白肉2種，建議選青肉的水分含量較低、果肉較有脆度，選購時從尾部瓜紋可看出是青肉或白肉。

保存方法：紙巾噴濕再放進塑膠袋冷藏

不要清洗，將報紙或廚房紙巾噴濕包妥，置於塑膠袋內冷藏，盡量在1周內食用完畢。

簡單汆燙再冰鎮 保留脆嫩不破壞營養

大青瓜不但可以煮湯，生吃也很好。台灣農糧署分享3道青瓜料理，簡單就能吃到營養與美味。其中醃漬的方式也適用於小青瓜，尤其加了話梅這一味，讓醃青瓜的風味更多層次，小孩、年輕人也愈吃愈想吃。

台灣農糧署也提醒，小青瓜因為含有維他命C分解酶成分，與其他蔬果一起生食時，容易破壞營養，建議簡單汆燙一下再冰鎮，可保留脆嫩好風味。

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涼拌大青瓜

- 材料：大青瓜1條，鹽巴5克。

- 調味料：蒜末適量、水果醋、醬油1大匙、糖2大匙。

- 做法：將大青瓜洗淨，去皮去籽後，切成條狀。加入5克鹽巴，拌鹽靜置10分鐘，出水後，將水分擠乾，再加入調味料拌勻，冷藏1小時即可食用。



梅漬大青瓜

- 材料：大青瓜1條，鹽巴5克。

- 調味料：話梅60克、梅粉1小匙、砂糖70克、水600克。

- 做法：大青瓜洗淨，去皮去籽後，切成片狀。加入5克鹽巴，拌鹽靜置10分鐘，出水後，擠乾水分。將調味料（梅汁）煮好冷卻， 加入大青瓜醃漬，冷藏1小時即可享用。



大青瓜乳酪沙律

- 材料：大青瓜1條，鹽巴30克。

- 調味料：原味乳酪適量、洋蔥末5克、綜合果乾15克。

- 做法：大青瓜洗淨，去皮去籽後，切成長薄片。加入30克鹽巴，拌鹽靜置5分鐘，出水後，擠乾水分。加入洋蔥末與乳酪，撒上綜合果乾即可食用。



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