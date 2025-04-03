減肥｜胖男戒2食物+1習慣4個月勁減13.2kg！皮膚光亮肝功能也改善

台灣一名男子血糖飆高、肝功能異常，更嚴重的是有著胰島素阻抗，因想減重就醫，戒掉杯麵與便當後，加上生活作息、藥物與營養補充，4個月後不僅甩肉13.2公斤、三酸甘油酯大減78%。



台灣家醫科醫師李思賢在Facebook發文指出，這名男子從小就偏胖，體重最高曾超過120公斤，兩年前因為工作壓力大，生活作息不規律，體重一路飆升，因此就醫，經安排抽血等檢查，男子血糖飆高、糖化血色素為8.3%（正常值在4.0-5.6%之間）、肝功能異常、尿酸過高，更嚴重的是胰島素阻抗非常明顯，胰島素數值遠高於正常範圍。

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李思賢提到，男子因為工作壓力大無暇顧及健康，晚餐也經常攝取大量精緻澱粉與高碳食物，像是杯麵、便當。透過飲食習慣、生活作息調整、加上的藥物與營養補充，也戒掉杯麵與便當。

4個月後，男子的血糖、血脂、胰島素阻抗、血壓、尿酸都獲得明顯改善，以糖化血色素為例，從8.3%降到5.5%，三酸甘油酯更從783 mg/dL，降至175 mg/ dL，狂甩78%，體重也減了13.2公斤。

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李思賢指出，男子最近回診，最讓他驚訝的不是檢驗報告，而是男子的氣色變得明顯紅潤，整個人看起來有精神、有光澤，連皮膚都亮了起來，而在肝功能方面，減重前的男子肝臟受損太嚴重，在抽血報告也看得出來肝功能有所改善，整體代謝變更好。

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