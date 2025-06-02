荔枝$20/2磅！護心血管補脾益肝荔枝6益處　5食用建議宜日吃多少?

荔枝季又到，5月至8月荔枝當造，品種多多，街市最早出現的荔枝是妃子笑，$20有2磅！雖然荔枝維他命C、鉀含量豐富，但它亦高卡高糖易上火。一把荔枝三把火，無論有多平都不能吃過量，究竟如何可以吃荔枝吃得健康？



街市最早出現的荔枝是妃子笑，$15磅，$20/2磅，非常便宜。（鄒家鳳攝）

夏天是荔枝的盛產季節，由5月開始，但不同階段出產的荔枝也有不同，以廣東為例：

5月中下旬至6月初：三月紅

6月至7月：妃子笑、白糖罌

7月至8月：糯米糍、桂味



近日在街市看到不少檔攤已出售荔枝，最早登場的是妃子笑荔枝$15磅，$20/2磅，非常便宜，雖然不及桂味、糯米糍受歡迎，但同樣鮮甜多汁，若要吃桂味、糯米糍還要多等一兩個月。

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荔枝季節5月中下旬至6月初當造是三月紅，6月至7月是妃子笑、白糖罌， 糯米糍、桂味最後要到7月至8月。（鄒家鳳攝）

荔枝6大好處

1. 增強免疫力

據食安中心資料顯示，每100克荔枝含約71.5毫克維他命C，約佔每日攝取是的80%，有助增強免疫力、促進膠原蛋白合成及抗氧化。

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2. 減慢性病風險

富含多酚類物質能中和自由基，減少氧化壓力，降低慢性病風險。

3. 支持心血管健康

荔枝亦富含鉀質，每100克約171毫克，有助調節血壓，減低中風風險。而多酚類成分亦有助改善血管功能。

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4. 提供能量

荔枝含葡萄糖、果糖等糖分，能迅速為身體補充能量，紓解疲勞、恢復體力，適合運動後或體力耗損後少量食用。

5. 幫助消化

荔枝膳食纖維豐富，每100克約1.3克，比西瓜多3倍，有助促進腸道蠕動，預防便秘。

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6. 補脾益肝 生津止渴

從中醫角度看，荔枝性溫，具補脾益肝、生津止渴、理氣止痛等功效，適合產後婦女及體弱者食用。果核還可入藥，調理氣滯。

荔枝鮮甜多汁，具抗氧化、護心血管健康等功效。（Pixabay）

荔枝5大食用建議

1. 糖尿患者慎食

荔枝含糖量約15%，糖尿病患者或控糖人士需注意食用量，避免血糖波動。建議可與蛋白質或纖維食物同食（如堅果、酸奶），延緩糖分吸收。

2. 避免空腹或食用未成熟荔枝

空腹大量食用未成熟荔枝，尤其兒童，可能引發低血糖，因次甘氨酸A和MCPG干擾糖代謝。建議成熟後食用，並避免空腹進食。

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(VCG)

3. 熱量高易致胖

荔枝熱量高每100克約66千卡，注意別吃過量，容易致胖。

4. 小心過敏反應

部分人可能對荔枝過敏，出現皮疹、腫脹等症狀，需立即就醫。

5. 多吃或上火與燥熱

中醫認為荔枝性溫，過量可能導致口乾、痤瘡等「上火」症狀，建議每日不超過10顆，兒童減半，搭配綠豆湯或淡鹽水可紓緩。

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