行街市｜榴槤金枕頭$40馬泰越榴槤點分？藍莓$5盒、糯米糍$20/3磅

榴槤當造，踏入6月，街市還是金枕頭當道，貓山王只佔1成。泰國、越南、馬來西亞出產的都有，來自三地的榴槤究竟有什麼分別？上次介紹過最平$50，今次驚現$40已有交易！即買即開，粒粒脹卜卜。

攝影：鄒家鳳



金枕頭由$40到$100，任揀即買即開。

泰國榴槤最平$40個！

最多人流的旺角生果街，最多人圍觀的是榴槤檔，望住阿姐拿着一個個的榴槤，劈開、起肉，大家都心大心細選大的還是選便宜的。這天最便宜只售$40，標籤「金鑽」榴槤金枕頭，「金鑽」榴槤來自泰國，其他還有來自越南的「龍」、「紅桃」，標示着「馬來西亞貓山王」的就只有一檔，最貴的最巨型的都只售$100。揀榴槤貼士｜多包唔一定多肉？內行人教揀榴槤3招 貓山王要睇個底

按圖看街市不同榴槤及價錢：

+ 9

行街市｜榴槤金枕頭$50個！挑選7招底部平或尖好？與貓山王4分別

買榴槤阿叔1招免尷尬

有位阿叔挑了個$100泰國榴槤，還隨手拿出一個大密實盒，阿姐替他即開榴槤，一粒粒飽滿果肉放進膠盒內，不但環保還可防止濃郁氣味外洩，搭車搭港鐵搭升降機都不怕被人嫌棄又尷尬，阿叔的確有智慧！（請按下圖）

榴槤品種｜泰國、馬來西亞、越南出產的有什麼分別？

東南亞盛產榴槤，泰國、馬來西亞和越南都是主要產地，各自出產的榴槤在品種、口感、種植方式都有不同。

開榴槤方法｜鄭融示範開榴槤4步驟輕鬆省力！除「臭」味靠殼洗手?

1. 泰國榴槤

主要品種：金枕頭（Mon Thong）、青尼（Chanee）、長柄（Kan Yao）

特點：甜度較高，味道較溫和，果肉較厚實，纖維較粗，如金枕頭，肉大核小。

熟成：以採摘後成熟為主，以便長途運輸，故市場最常見。

2. 馬來西亞榴槤

主要品種：貓山王（Musang King）、黑刺（Black Thorn）、紅蝦（Red Prawn）

特點：味道濃郁，帶甘甜味，口感富層次，口感如奶油般綿順，如貓山王，被譽為「榴槤之王」。

熟成：以「樹上熟」後採摘為主，風味更濃，因不耐運輸，多以冷凍或本地銷售為主。

3. 越南榴槤

主要品種：Ri6、幹堯（Khoai Monthong，類似泰國金枕）

特點：甜度較淡，有些帶淡淡奶香或酒香。由於近年產量增加，價錢較低，是性價比之選。

熟成：有不同種植方式，部分仿照泰國技術，但風味一般。

偏好香甜多肉的，宜選泰國金枕頭；若追求濃郁口感，馬來西亞貓山王是最佳選擇；要經濟實惠或初哥體驗，可嘗試越南榴槤。



荔枝$20/2磅！護心血管補脾益肝荔枝6益處 5食用建議宜日吃多少?

夏天消暑生果｜泰國山竹$30/2磅 小糯米糍$20/3磅

天時暑熱，怕吃榴槤燥熱，怕怕果王榴槤，可選酸甜果后山竹，泰國山竹$30/2磅。還有其他消暑生果，小西瓜$18/2個，紐西蘭大個金奇異果最平$50/8個，腰芒果$10/2磅，泰國青芒$20/份有3個，而荔枝也陸續登場，本地桂味$40/2磅、小糯米糍$20/3磅。

其他夏日水果及價錢：

+ 22

揀榴槤貼士｜皮薄肉厚金枕頭挑選7貼士

1. 看果殼：偏黃、凸起均勻

成熟的金枕頭果殼偏黃呈青黃色，別買全綠（未熟）或過深褐色（過熟）。外觀明顯凸起且均勻，代表果肉飽滿，若歪斜扁平，核大肉少。

2. 看刺尖：粗大疏鬆 可微微靠攏

刺粗大、疏鬆，輕捏相鄰的兩支刺，可微微靠攏的代表果肉已軟熟。若過硬則未熟，若一按即塌已過熟。

3. 看果柄：粗壯 切口新鮮

果柄粗壯、切口新鮮沒發霉為佳。

榴槤宜忌｜8種食物忌與榴槤同吃！中醫推2款茶療解燥熱好過山竹？

4. 看底部（果臍）：平坦微凸果肉厚

榴槤底部平坦或微凸，果肉較厚；若凹陷的可能核大肉小。

5. 看裂縫：細微忌過大

若榴槤出現細微裂縫，即表示熟度足夠，但裂縫不宜過大，易受污染或過熟。如尚未裂開，可用刀子輕輕撬開檢查，若散發濃香且果肉軟即成熟。

6. 聞氣味：散奶油味

靠近果柄或裂縫處，應散發淡淡香甜味和奶油味。 若有酒精味、酸味代表過熟發酵；無味則未熟。

7. 聽聲音：微微晃動聲剛熟

拿起榴槤輕搖，聽到果肉微微晃動聲即果肉已離殼，熟度剛好。若全無聲響可能未熟；聲音過大果肉或過乾或過熟。

榴槤保存

未開榴槤：可放陰涼通風處，裂縫散發香氣即可食用。

已開榴槤：去核後的果肉，宜密封冷藏可放2-3天，冷凍則可保存1個月，吃時稍作解凍，口感像雪糕。

切勿揀選果殼有大量黑色黴斑或蟲洞的，若「死包」亦無法後熟，硬如石頭、無香氣的千萬別選。

*街市價錢可升可跌，以當天價錢為準。以上為6月7日旺角街市價格

