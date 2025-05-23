竹蔗甘蔗分別｜潤肺止咳吃哪種？4類人不宜1情況勿吃免傷神經系統

炎炎夏日，酷熱警告又出現！是時候飲番杯竹蔗茅根水或蔗汁，清熱潤喉、生津解暑。但蔗有黑皮和青皮兩種，兩者功效有沒有不同？竹蔗茅根水又用哪種？哪些人不宜飲用？



香港有機資源中心在IG就分享了兩種蔗的分別：

竹蔗：即青皮蔗，蔗身呈青綠色，皮肉較堅硬，帶清香的竹味，故蔗汁多用竹蔗。



甘蔗：即黑皮或紫皮蔗，又名蠟蔗，蔗身呈紫黑色，皮薄肉脆，適合生吃或煲糖水，不少人更喜歡啃蔗，就是啃甘蔗了。



香港原來都有不少有機農場種植竹蔗和甘蔗，味道可口。雖然竹蔗和甘蔗同屬禾本科甘蔗屬，但在品種、口感、功效等有所不同。

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竹蔗、甘蔗5K 分別：

1. 外觀



竹蔗（Bamboo Sugar Cane）：外皮較硬，呈青綠色或黃綠色，莖細長像竹，節間明顯。傳統用於製糖或藥用。

甘蔗（Sugar Cane / Noble Cane）：外皮較軟，外皮紫黑色，莖粗多汁，節間較短。多用作水果直接食用或榨汁。

2. 口感



竹蔗：較低，甜味清淡；纖維粗硬，渣多；汁少，竹味清新。

甘蔗：高甜度，糖分濃郁；纖維較軟，易咬斷，渣少；汁多，甜膩。

黑皮蔗皮硬多汁，我們常喝的蔗汁便是由甘蔗榨汁製成。（istock）

3. 營養成分



竹蔗、甘蔗的主要成分為蔗糖、葡萄糖及果糖，均含維他命B雜、鈣、鎂，但含量不高。甘蔗甜度及熱量較高，每100克約70-75千卡，竹蔗約60-65千卡。而鐵、鉀均竹蔗略高於甘蔗。

4. 功效



竹蔗：味甘性微寒，清熱生津、潤肺止咳，常用於煲湯或搭配茅根、馬蹄煲煮湯水或涼茶。抗氧化能力較強，適合燥熱體質人士。

甘蔗：性質較溫和滋補，有「補益」作用，喉痛熱盛者不宜。而糖分可解疲勞，直接食用可快速補充能量。

竹䉀多配以茅根，可煮成湯。（資料圖片）

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5. 食用建議



竹蔗：宜煮糖水、涼茶、燉湯，如竹蔗茅根水、竹蔗紅蘿蔔排骨湯。

甘蔗：適合直接鮮食、榨汁，加生薑可中和寒性。

竹蔗／甘蔗不宜食用人士

甘蔗或竹蔗甜味天然，但糖分高、性偏寒，部分人須注意食用。若有特殊情況或體質，應先諮詢中醫師意見。

1. 糖尿病患者：升糖指數（GI）高（甘蔗汁約80，全熟香蕉51），直接攝取易導致血糖飆升，應避免喝純甘蔗汁或直接啃食。糖尿病水果｜糖尿病可常吃5種水果 士多啤梨助傷口癒合日吃多少?

甘蔗汁升糖指數高，GI值80，比熟香蕉（51）還要多，糖尿病者不宜。（Pixabay）

2. 脾胃虛寒：甘蔗性涼，容易腹瀉、手腳冰冷、消化不良人士，攝取過量易致腹脹或腹瀉。可配搭溫性食材如生薑、桂圓煮茶飲用。

3. 蛀牙或牙齒敏感者：高糖分促進口腔細菌繁殖，粗纖維可能磨損牙釉質。 飲用甘蔗汁時，宜減少接觸牙齒，如用飲管或食用後立即漱口。

4. 肥胖或代謝症候群者：每100克甘蔗汁約含70千卡，過量易致脂肪堆積。建議每周少於2次，每次不多過200毫。

竹蔗／甘蔗4大食用禁忌

1. 避免與寒性食物同食：如蟹、苦瓜、冬瓜、綠豆等。恐加重體內寒濕，或引發腹痛或腹瀉。

2. 勿吃霉變甘蔗：甘蔗霉變會產生「3-硝基丙酸」毒素，如發現切面發紅、有酸腐味、質地鬆軟的要即棄掉，否則進食後有機會損傷神經系統，甚至致命。

3. 服藥期間慎食：由於糖分高，或影響某些藥物吸收，如抗生素、降血糖藥，建議間隔至少2小時。

4. 空腹不宜大量飲用蔗汁：糖分會刺激胃酸分泌，可能引發胃痛。

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