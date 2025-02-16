切洋蔥貼士｜洋蔥這樣切不流淚免雪免浸首要揀啱刀？橫直切都有關

洋蔥營養豐富，是家常料理中的常客，無論炒、炸、煮或涼拌，都能為料理增添美味。然而，許多人在切洋蔥時總是淚流不止，讓備餐過程變得辛苦。



對此，台灣農糧署日前在Facebook分享妙招，建議民眾可使用鋒利刀具，順著洋蔥的縱向紋路切割，並採用推切或拉切的方式，以減少刺激物質釋放，讓切洋蔥時不再淚眼汪汪。

洋蔥6大好處（按圖👇👇👇）

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洋蔥正值產季 台灣產風味更勝進口品種

台灣「鮮享農YA-農糧署」Facebook粉專指出，每年12月至隔年4月是台灣產洋蔥的主要產季，台灣產洋蔥外型呈紡錘型，表皮呈淡黃褐色易剝除，具水分多、甜味足，辛辣感較低等特色，食用風味遠勝於進口洋蔥。

「鮮享農YA-農糧署」說明，想要切洋蔥不流淚，就要「減少洋蔥細胞被破壞」，以避免含硫胺基酸因分解，而產生具刺激性的揮發硫化合物。所以選用鋒利刀具、順著縱向紋路切，或採推切或拉切，都是切洋蔥的好選擇。

民眾備餐時，在處理洋蔥上可用鋒利的刀具，順縱向紋路切、推切或拉切方式，比較不熏眼。（Facebook@鮮享農YA-農糧署）

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洋蔥分3大品種！ 民眾攝取可增免疫力

根據台灣「食農教育」資訊整合平台，台灣主要栽培與實用的為「黃皮洋蔥」，其適合拌炒、烘烤、油炸及熬湯；而「紫皮洋蔥」口感爽脆，適合做成沙律或料理配色；「白皮洋蔥」肉質較柔嫩細緻，也適合燉煮、烘烤或做成沙律。

洋蔥含有豐富的維他命C、鉀、鈣、磷，且跟大蒜一樣有含硫化合物及硒等成分，因此具有殺菌、增強免疫力及防癌的作用。雖然黃皮、紫皮和白皮洋蔥所含的營養成分差不多，不過紫洋蔥有較多花青素，具有抗氧化的功效；黃洋蔥則是硫化合物比較多。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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