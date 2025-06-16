生果瘀傷分3種！6種水果現黑線斑點能吃嗎？小心食錯隨時腸胃出血

水果出現瘀傷和黑斑都是常見的現象，很多人以為這樣的水果變壞了，但事實並是否如此？香蕉出現黑斑，芒果出現黑綫仍能吃嗎？究竟哪些需要丟？哪些還能食用？



水果損傷分3種

水果的損傷一般分爲三種，包括碰撞所引起的表皮或果肉撞傷，低溫引起的凍傷，以及微生物侵染引起的霉變腐爛。

撞傷和凍傷的水果只是細胞破損，大部分仍可以食用，但發霉的水果就不能吃了。即使切掉發霉的部分，看不見的細菌也會滲入果肉，產生的毒素甚至已經擴散到整個水果。食用發霉水果會引起腸胃炎，導致嘔吐和腹瀉，發霉水果中含有的黃麴毒素甚至會致癌！

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以下６種出現損傷的水果，看著都像是壞了，但哪一種還可以食？哪一種不宜食用？

1.黑斑香蕉

香蕉出現黑斑是香蕉成熟時澱粉轉化為糖分的自然現象，出現少量黑斑的香蕉仍然可以食用，並且甜度更高，口感更好。但黑斑過多，有可能導致香蕉發霉。要是果肉出現灰黑色絲狀霉斑，散發霉味或酒精味，就不能食用了。

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2.黑綫芒果

食安中心表示，芒果果肉的黑色線是芒果內的樹脂道變暗，出現一種名為「樹脂道變色」的食物缺陷，並非被蟲蛀蝕。「樹脂道變色」的現象是芒果對細菌感染的自我防護機制，較常出現在過早採摘，受感染或撞傷的未成熟芒果。芒果出現黑綫對身體沒有危害，仍然可以食用。

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若芒果出現黑斑，可能是運輸過程中受到碰撞，或是在低溫環境存放時間過長所致。芒果細菌性黑斑病與炭疽病也會導致芒果出現黑斑，這是芒果上特定的病害，並不會傳染給人體。若果肉還是金黃色，摸起來還是結實的，將黑色部分削除就可以食用。若大片黑斑令果肉潰爛，就不能食用了。

3.畸形士多啤梨

變形的士多啤梨也可以食用。（資料圖片）

很多人懷疑形狀奇怪的士多啤梨是打了生長激素，甚至受到基因改造，但很多形狀奇怪的士多啤梨，只是受到溫度影響，授粉不均或因植物生長激素失調的影響而長成這樣。輕微變形而沒有腐爛的士多啤梨其實可以食用。

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4.桃核變黑的桃子

桃子還未成熟時，害蟲幼蟲會鑽入桃子裏面啃食果肉，即使外面完好無損，裏面也可能已經變質。桃子收病菌感染，果實會出現白毛一般的菌絲，並由内至外逐漸開始發霉、腐爛。即使桃肉完好，桃核發霉的桃子也不能食用。

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5.瘀黑牛油果

當牛油果熟透衰老時，纖維管會軟化，類似黑色細線的老化纖維便會出現。如在運輸運輸過程中被低溫儲存太久，也會導致內部褐變。如果牛油果只出現少量黑點或黑線，可以正常食用，若果肉變成瘀黑色，味道或氣味變酸，說明果肉組織氧化嚴重，不宜食用。

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6.瘀傷蘋果

蘋果的表皮及果肉富含酚類物質，受到擠壓或碰撞，會導致細胞破損，所含的氧化物質與氧氣接觸，產生氧化作用，會形成褐色的產物，讓蘋果變軟變黑。若出現輕微瘀傷的蘋果仍然可以食用。但瘀傷變黑，出現霉斑的蘋果含有棒曲霉素，不宜食用。

食安中心指出，一旦使用受污染的蘋果製成果汁，大量棒曲霉素會被帶入果汁。而短時間內攝取大量棒曲霉素，會引致胃腸道血流量不正常地增加、出血及黏膜潰瘍。

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如果懷疑水果出現霉菌，便不應食用，避免毒素進入身體！

