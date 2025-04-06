養生飲食｜甜品水果攝過量易致痰濕白帶多　中醫2招改善忌4類食物

網路上曾聽說：「白帶太多，是愛吃麵粉和糖養出霉菌而來的。」這句話究竟有沒有根據？



台灣頤鳴堂中醫診所主治醫師莊可鈞表示，甜食和水果攝取過多，確實容易造成痰濕體質，加上麵粉製品（尤其是添加物多的麵包）容易導致下腹痰濕，進而引發白帶偏多的情況。然而，這並不代表所有吃麵食的人都會有這個問題，因為影響白帶分泌的因素還包括體質、環境、生活習慣等多方面原因。

日常生活如何改善白帶多？（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 5

為什麼會白帶過多？了解3大影響因素

台灣莊可鈞中醫師指出，白帶過多可能受到以下幾個主要因素的影響：

1. 環境與氣候影響

排卵時女性分泌物變多加上天氣悶熱、穿不透氣的衣物，會讓私密處處於潮濕悶熱狀態，提供細菌與霉菌滋長的溫床。夏天尤其需要注意穿著透氣、寬鬆的衣物，避免使用護墊，減少細菌感染風險。

2. 甜食、麵粉影響酸鹼值

陰道正常呈酸性環境，但若攝取大量糖分，可能導致血糖升高，進而使陰道中念珠菌大量繁殖，提高陰道感染及白帶偏多的風險。尤其是代謝不佳、體重過重、糖尿病患者與性伴侶複雜的女性，罹患霉菌感染的風險更高。

3. 免疫力下降

如果女性經常熬夜、壓力大、營養不良，或身體免疫力下降，都會讓細菌更容易入侵，導致陰道感染及分泌物增加。

什麼是白帶？（點擊圖片查看👇👇👇）

+ 4

相關文章：什麼是白帶？不同顏色反映身體狀況！中醫教治療方法防私密處搔癢

中醫如何調理白帶過多？依體質選用對症用藥

當女性出現外陰及陰道瘙癢、灼痛，同時伴隨尿頻、尿痛、性交痛，且白帶呈現稠厚、凝乳或豆腐渣樣，可能是霉菌性陰道炎的徵兆。

台灣莊可鈞中醫師表示，根據患者的體質，中醫會給予適合的中藥內服調理：

- 脾虛型患者：以健脾益氣、除濕的完帶湯，幫助脾胃運作、提高免疫力。

- 感染嚴重的患者：使用八味帶下方、龍膽瀉肝湯，搭配土茯苓、萆薢、敗醬草、黃柏、蛇床子、地膚子、苦參根等藥材，達到清熱除濕、防止霉菌感染反覆發作的效果。



相較於西醫治療中常用的抗生素、抗霉菌藥物或陰道塞劑，中醫強調調理體質，避免破壞陰道正常菌叢，減少反覆感染的機率。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖！👇👇👇）

+ 7

相關文章：甜點熱量｜20款糕點卡路里蛋撻排16心太軟只第3 冠軍1件=3碗飯

日常生活如何改善白帶多？這些食物和習慣要注意

除了甜食之外，莊可鈞中醫師特別提醒，還有其他地雷食物與生活習慣可能讓白帶過多問題加劇：

1. 避免刺激性食物

- 辛辣食物（辣椒、薑、蔥、蒜）：容易產生燥熱，加重症狀。

- 海鮮發物（魚、蝦、蟹），尤其是不新鮮的水產品，可能助長濕熱，使外陰瘙癢惡化。

- 高油脂食物（豬油、肥肉、牛油）：有助濕增熱的效果，建議減少攝取。

- 抽煙、飲酒也容易造成婦科感染加劇，包括含酒飲食如酒釀、藥酒等都不適合飲用。



2. 調整生活習慣，減少感染風險

- 避免長時間使用護墊，保持私密處乾爽透氣。

- 多帶一件棉質內褲，方便更換，減少感染機率。

- 避免久坐和穿緊身衣褲，影響骨盆腔血液循環，增加感染風險。

- 建議穿著寬鬆透氣的棉質衣物，每週適度運動，促進身體血液循環。



相關文章：子宮肌瘤｜尿頻經血多8症狀未必要開刀 保養子宮3穴位認清事業線👇👇👇

+ 11

如果已經嘗試改善飲食與生活習慣，但白帶問題依舊困擾，建議尋求個人化的中醫調理，幫助身體恢復平衡，讓生活更加輕鬆、自在。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

