維他命C禁忌｜非愈多愈好3大風險恐腎結石！10高維C水果檸檬第尾

維他命C功效｜維他命C禁忌｜維他命C是人體必須的營養素，抗氧化、養顏護膚、維持心血管健康等，除了富含維他命C的食物外，不少人更會選擇進食維他命C補充品。進食維他命C補充品有什麽需要注意？是否愈多愈好？不當攝取隨時會造成健康風險，腎病、痛風、鐵代謝異常等患者更需要謹慎攝取維他命C！



維他命C功效｜每日攝取量

根據醫院管理局的營養攝取指引，成年人每日的維他命C攝取量應控制在100毫克以內，男性每天90毫克，女性每天75毫克，吃一個橙若攝取69.7毫克的維他命C。每天攝取上限為2000毫克，一次攝取太多，身體無法好好吸收，過多的維他命C只會隨著代謝被排出體外，還可能造成代謝負擔。營養師指出維他命C的攝取量如超過1000毫克，吸收率僅剩不到50%。

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成年人每日的維他命C攝取量應控制在100毫克以內。（pexels）

維他命C的5大功效

1.預防感冒

2.養顔抗氧化

3.加強心血管健康

4.緩解疲勞感

5.降低痛風風險

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維他命C有助預防感冒。（pexels）

過量攝取維他命C的3大風險

1. 嘔吐腹瀉 腸胃不適

攝取量超過成人每日上限2000毫克，可能刺激腸道，加重胃酸分泌，導致嘔吐和腹瀉。

2. 增加腎結石風險

維他命C代謝後會產生草酸，過量的維他命C容易在腎臟或泌尿道與尿鈣結合，增加尿液中的草酸濃度，增加草酸鈣結石的風險。腎結石飲食｜菠菜+蝦米易腎結石？營養師教防結石3招1情況要小心

3. 影響其他營養素吸收

服用高劑量可能維他命C，會影響其他營養素吸收，如降低鐵質攝取，甚至干擾鈣的吸收，導致營養失衡。

過量攝取維他命增加腎結石風險。（pexels）

補充維他命C 4大禁忌

1 防止長期攝取高劑量維他命C：服用補充品時必須注意劑量，長期服用高劑量會造成依賴效應，當停止服用後，反而會引發反彈性維他命C缺乏。

2 避免與藥物同服：進食補充品時也要避免同服藥物，如雌激素藥物（如避孕藥）、抗凝血劑或蛋白酶抑制劑等，可能與維他命C產生交互作用，影響藥效或導致出現副作用。

3 避免與咖啡、茶、酒精同吃：這些飲品會加速維他命C的代謝，影響吸收。

4 不宜餐前服用：維他命補充品較適合隨餐或餐後食用，減低維他命C的酸性刺激，餐前食用可能引致胃部不適。

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避免維他命補充品與藥物同服。（pexels）

維他命C含量最多10款水果排行 檸檬排第尾！

除了進食補充劑，也可從天然食物中攝取，當中的維他命C極少會過量。根據食物安全中心的研究報告，維他命C含量最高的水果排行中，以每100克計算，第1位是番石榴有228.3毫克，相比排第10的檸檬53毫克，高出逾4倍。

番石榴的維他命C含量排行最高。（unsplash）

維他命C含量最高的10款水果（以每100克計算）

1.番石榴（228.3毫克）

2.黑加侖子（181毫克）

3.奇異果（92.7毫克）

4.龍眼（84毫克）

5.荔枝（71.5毫克）

6.木瓜（61.8毫克）

7.柚子（59毫克）

8.士多啤梨（58.8毫克）

9.橙（53.2毫克）

10.檸檬（53毫克）

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天然維他命C功效 比化學維他命C更大

從水果中攝取的天然維他命C，而坊間的維他命C補充劑亦有從食物中萃取而來，相比化學維他命C，含有更多元的營養價值，例如花青素和膳食纖維等。要達致營養均衡，必須適量進食不同種類的食物。

比起維他命C補充品，天然維他命C對身體更能發揮效用。同時注意適量攝取，避免超標對健康造成危害。