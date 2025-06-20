夜食症｜半夜醒來食得比白天多？醫揭夜食症或與1病有關+改善3招

半夜爬起床大吃特吃，小心罹患「夜食症」！這個症狀也很可能與非典型抑鬱症密切相關。



台灣身心科醫師周伯翰近來門診就有名患者受夜食症困擾。25歲的王小姐生活節奏緊湊，為了應付高壓工作，日常飲食失衡。她不僅晚餐後會吃零食「續攤」，還出現深夜醒來大吃宵夜的情形。結果帶來體重攀升，讓她更加焦慮。經過藥物、飲食習慣調整與心理諮商，3個月後症狀才逐漸改善。

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夜食症是一種進食障礙

周伯翰指出，夜食症是一種涉及飲食與睡眠節律錯亂的進食障礙。根據《精神疾病診斷與統計手冊》（DSM-5），每天有25%以上熱量攝取發生在晚餐後，甚至半夜醒來仍進食，症狀持續3個月以上，就可能罹患夜食症。研究發現，夜食症患者常伴隨血清素與多巴胺系統功能異常，影響情緒與衝動控制，加上褪黑激素節律紊亂，使得夜晚飢餓感升高，睡前就容易「嘴饞難耐」。

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日間不規律進食作息也是成因

周伯翰提醒，若日間進食不規律，或作息時間不正常，例如輪班工作、失眠等，都可能導致晚餐或夜間補償性的過食行為。許多患者在夜間進食時，並非真正「餓了」，而是藉由進食來對抗焦慮與空虛。這些人常說「我知道現在不該吃，但不吃就更睡不著。」或是「吃點東西，心情才會比較穩定。」這正反映出他們對壓力調節的無力，也顯示飲食行為與情緒早已糾纏不清。

夜食症與非典型抑鬱症關係密切

周伯翰指出，臨床上，夜食症與非典型抑鬱症關係密切，患者白天情緒低落、動力不足，夜晚反而變得焦慮、渴望進食，長期下來不僅影響體重與代謝，更可能進一步拖垮睡眠品質、自我形象，甚至加重抑鬱症狀，陷入惡性循環的迴圈。

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藥物心理治療搭配重建生活型態

周伯翰表示，治療夜食症可從3大面向著手。

1. 使用抗抑鬱劑來改善白天焦慮情緒與減少夜間進食衝動；也可透過調節生理時鐘的褪黑激素類藥物，幫助改善睡眠。

2. 認知行為治療協助患者認識自己的情緒與進食習慣，修正錯誤觀念；也能採取正念治療學習專注當下，覺察身體飢餓訊號，減少衝動飲食。

3. 營養與生活型態的重建，規律三餐、均衡攝取營養、增加日間活動量、日照曝曬，及建立良好睡眠習慣，都能幫助身體重新找回節律，逐步擺脫「半夜被食物叫醒」的循環。



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