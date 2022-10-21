減肥｜宵夜易水腫睡不足增食慾　營養師揭減肥遇樽頸4原因點做好?

明明都持續一樣減脂計劃，一段時期後，卻突然就不管用，體重就卡住了。



台灣營養師張家祥表示，「停滯期」是減重必經過程！當遇到體重停滯或上升時，建議先從4個面向找出原因，突破體重平台期。

體重停滯或上升時從4個面向找出原因（按圖了解👇👇👇）

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生理期變胖很正常 便秘囤積代謝物

1. 女性生理期

生理期前一周，黃體素增加，會很容易肚子餓想吃東西，而由於荷爾蒙變化，導致體水分滯留，造成身體水腫，於是體重增加。生理期變胖不要擔心！是正常現象，生理期來了之後的3～5天，體重就會下降了。

2. 便秘

由於飲食計劃的改變，以至於纖維吃太少、攝取的食物份量大幅縮減，因而容易導致便秘。又因為便秘，造成體內堆積了不少廢棄物。當遇到體重的停滯甚至上升的情況，不妨檢視一下自己多久沒有排便，如果連續3天以上沒有排便，那就是便秘讓你卡關了。

台灣張家祥營養師建議幾種幫助排便的方法，包括喝黑咖啡、每天吃2顆奇異果、多喝水，或是吃酵素、益生菌，也可以嘗試在飲食中增加全穀類和蔬菜。

宵夜讓人水腫 沒睡飽很難瘦

3. 宵夜

吃了幾天宵夜就發現體重不減反增，到底是肥胖還是水腫？張家祥營養師指出，宵夜不見得讓人變胖，它帶來的結果多半是水腫！

營養師說明，鹽酥雞、杯麵等宵夜大多是鈉含量高的食物，而人體的鈉與水分會保持一定比例，當體內鈉含量比例上升時，身體就會將水分留下；因此，一旦發現體重上升，體態水腫，就該開始檢視自己近期是不是鈉攝取得過多，如果鈉攝取太多，則必須多喝水來幫助身體有效排出鈉。

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4. 睡眠

減脂有3元素，就是「吃」、「睡」、「練」。其中睡眠不足容易造成飢餓素增加、瘦素減少！這2種激素在人身體中扮演著控制食慾的重要角色。

飢餓素（Ghrelin）：增加食慾，控制什麼時候該吃飯。

瘦素（Leptin）：抑制食慾達到能量平衡，降低脂肪細胞的脂肪儲存。



張家祥營養師表示，睡眠不足易造成食慾增加，更不容易抑制食慾，因此，減重時期每天要有7～8小時充足、規律的睡眠模式。

減脂除了停滯期需要克服，還要與生活的結合，減少意志力的耗損，並利用有效的方法來達到高效燃脂，透過這個方法永續地將減脂融入生活習慣中，而不再是任務目標，如此就能輕而易舉造就理想的體態。

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