宵夜｜捱夜就想宵夜？運動後總想吃？提防5種假肚餓 吃什麼助改善

才剛吃飽沒多久就又餓了？吳榛槿醫生表示，其實有時候我們肚子餓並不是真的餓，是被大腦發出的訊號給騙了。



台灣初日醫學-小宙醫學診所減重專科與神經內科專科醫生吳榛槿早前在Facebook「小吳 吳榛槿醫生｜點亮妳的美力宇宙」分享，五種假餓情境。

特別在過節時，小心別吃着吃着就吃多了！（按圖了解）

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1. 剛吃飽就餓

吃錯、吃太快會讓身體長期處於高胰島素狀態，血糖降低時，不會分解脂肪庫，反而釋出飢餓訊號，這時候可以選擇原型的好油、碳水、蛋白質和蔬菜，也可以將進食速度放慢，充分咀嚼食物。

2. 運動完就餓

大腦把疲憊跟餓搞混了，誤有食慾大開的感覺。這時候可以重訓後30分鐘內補充蛋白質、原型澱粉，像是選擇無糖豆漿 + 番薯/香蕉+低脂牛奶。

3. 壓力大餓

長期焦慮壓力，分泌壓力荷爾蒙「皮質醇」，讓身體想透過吃儲存能量，造成壓力進食，這時候可以紓壓、擁有充足睡眠、補充B雜，或攝取抗氧化食物，提高抗壓能力，如十字花科、洋蔥、辛香料。

4. 口渴餓

大腦的保護機制，缺水會讓身體覺得累，大腦就會透過吃或喝做補充。

5. 熬夜餓

疲倦讓大腦又緊張了，分泌激素逼你靠吃活下去，這時候只要睡飽7~8小時，只要固定時間起床，穩定生理時鐘就可以改善。

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