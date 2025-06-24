消委會番茄製品｜番茄膏1營養高鮮番茄18倍！抗氧助防癌3類人慎食

消委會番茄製品｜很多人因爲覺得番茄對健康有益，選擇在不同菜式中添加番茄醬和番茄膏，攝取番茄的營養。消委會近日進行了一項實驗，測試加工番茄製品和新鮮番茄的營養成分，發現番茄製品的茄紅素和胡蘿蔔素竟比新鮮番茄多！然而，食用番茄製品，一不小心可能跌入健康陷阱！



番茄好處｜茄紅素豐富 抗氧化助防癌

番茄富含維他命C和維他命K，有助增強免疫力、促進骨骼健康。茄紅素有很強的抗氧化作用，能夠中和自由基，減緩細胞氧化損傷，也有助於預防癌症和心血管疾病。

在番茄製品的加工過程中，部分營養素例如維他命C會流失，但番茄製品之中的茄紅素含量竟比新鮮番茄更高。兩者之間的營養成分還有什麽差別？消委會第584期《選擇月刊》中公布了一項實驗結果，他們從市面上搜購了一些番茄醬和番茄膏樣本，比較番茄和番茄製品之中的營養成分。

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番茄富含維他命C和維他命K。（unsplash）

茄紅素｜番茄膏＝新鮮番茄18倍

實驗結果顯示，番茄醬和番茄膏所含的茄紅素均高於新鮮番茄，番茄膏與鮮番茄相差高達18倍，也高番茄醬2.5倍。原因是番茄膏的濃縮番茄固形物平均達70%以上，而番茄醬平均只含20-30%番茄原料。

茄紅素含量平均值（每100克）：



成熟、生的紅色番茄：2.6毫克

番茄醬：19毫克

番茄膏：47毫克



長期攝入過量的茄紅素會引起茄紅素血症（lycopenemia），主要徵狀為皮膚呈橙黃色，是短暫性的色素沉澱，在停止攝入後便會消退，對人體無害。

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番茄醬的茄紅素比番茄更多。（unsplash）

胡蘿蔔素｜茄醬最少 番茄膏＝新鮮番茄2倍

番茄含有豐富胡蘿蔔素，尤其是β-胡蘿蔔素，它可在人體內轉化為維他命A。維他命A有助維持視力，免疫系統和皮膚健康。

番茄醬樣本中的β-胡蘿蔔素含量與新鮮番茄相若，而番茄膏樣本中的β-胡蘿蔔素含量則較新鮮番茄和番茄醬高，當中番茄膏樣本的β-胡蘿蔔素平均含量達番茄醬的2.5倍。

β-胡蘿蔔素含量平均值（每100克）：



成熟、生的紅色番茄：449微克

番茄醬：384微克

番茄膏：963微克



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番茄膏的β-胡蘿蔔素比新鮮番茄和番茄醬多。（unsplash）

維他命C｜新鮮番茄含量最高 多番茄膏近1.4倍

加工過程如高溫滅菌和濃縮過程會導致部分維他命C流失。實驗結果顯示，大部分番茄醬樣本都近乎不含維他命C，番茄膏的維他命C含量一般比新鮮番茄低。番茄製品的加工過程若以較低的溫度進行，有助保留番茄中的維他命C。

維他命C含量平均值（每100克）：



成熟、生的紅色番茄：13.7毫克

番茄醬：0.3毫克

番茄膏：9.7毫克



新鮮番茄的維他命C含量最高。（unsplash）

番茄製品健康陷阱｜高糖高鈉 番茄醬鈉質＝番茄膏7倍

加工番茄製品一般會添加糖以抵銷酸味，根據食物安全中心的資料，每100克食物的糖含量超過15克，可被視為「高糖」，每100克食物的鈉含量超過600毫克，可被視為「高鈉」。

檢測結果顯示，全部番茄醬樣本皆為高糖，而大部分番茄膏樣本的糖含量也不算低。而大部分番茄醬樣本皆為高鈉，番茄醬的鈉含量平均達番茄膏約7.5倍。與新鮮番茄相比更是184.8倍。

加工番茄製品也可能含有植物油及添加劑，長期大量進食會帶來健康風險。

番茄醬高糖高納。（photo-ac）

糖含量平均值（每100克）：



成熟、生的紅色番茄：2.6克

番茄醬：21克

番茄膏：13克



鈉含量平均值（每100克）：



成熟、生的紅色番茄：5毫克

番茄醬：924毫克

番茄膏：124毫克



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鮮番茄及番茄製品 3類人慎食

1. 胃酸倒流人士：番茄的酸性可能加劇胃酸倒流，胃食道反流病 (gastroesophageal reflux disease) 的患者應避免過量攝取。

2. 番茄過敏人士：極少數人可能對茄科植物（如番茄、薯仔）過敏，食用後可能出現過敏反應，食用新鮮番茄及番茄製品時應格外謹慎。

3. 糖尿病患者：市面售賣的番茄醬和番茄膏一般含有添加糖，食用過量會導致血糖波動，糖尿病患者需要注意，建議選擇新鮮番茄或無添加糖/低糖的番茄製品。

有效攝取番茄營養3大貼士

1.留意標籤 選低糖低鈉番茄製品

購買番茄製品前應細閱營養標籤，注意糖和鈉的含量，選取標示低糖低鈉的產品。食用前也應該留意食用期限，番茄膏產品開封後的食用期限較短，部分只有三日，過期後便不應食用。

2.加入油脂烹煮 釋出更多茄紅素

茄紅素屬脂溶性的營養素，會溶於脂肪和油中，高溫可破壞番茄細胞壁，讓更多脂溶性成分釋出。因此加少量油脂（如橄欖油）煮熟番茄，可令番茄釋出更多茄紅素，也更容易被人體吸收。但長時間高溫烹煮也會破壞番茄的維他命C。

煮熟番茄可令番茄釋出更多茄紅素。（unsplash）

3.選色澤更紅鮮番茄或濃縮番茄膏

新鮮番茄之中，顔色愈紅的番茄，茄紅素含量愈高。如要從番茄製品中攝取更多茄紅素，可選購雙倍或三重濃縮的番茄膏，當中的茄紅素含量一般較高。