Google熱搜榜2024｜番茄炒蛋上榜黑白大廚第3　10大食譜排名+食譜

Google香港2024年度熱搜榜出爐了，「美國大選」是最多人搜尋的關鍵字，僅隨其後是「九龍城寨之圍城」，「破. 地獄」後來追上跑第4，「奧運」只排第8，輸給「江旻憓」、「張家朗」。食譜方面，10個排名中，主要是香港地道美食，賀年食品卻佔4席，只有「黑白大廚」是非菜式名稱，是9月才在南韓首播、於Netflix爆紅的烹飪綜藝節目。10款食譜，誰是冠軍？多少是你也曾熱搜的菜式？不用再搜了，以下就一一給你附上。



Google香港2024年度20項熱搜排名，除了食譜、關鍵字，還有外遊目的地天氣、本地頭條、劇集、電影等，反映過去一年香港人最關心的話題。

請按下圖看20項熱搜排行榜：

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Google香港2024年度熱搜食譜10大排名

一向受歡迎的蘿蔔糕竟跌出榜外，由芋頭糕榮登熱搜食譜榜首。(資料圖片)

Google香港熱搜食譜第1位：芋頭糕

Google香港2024年度熱搜食譜，沒想過冠軍是賀年糕點的芋頭糕，大受歡迎的蘿蔔糕竟然跌出榜外！還有一個多月便是新年了，就齊齊來學芋頭糕做法吧。喜歡芋頭糕中有粒粒粉香芋頭的話，謹記煮芋頭時不要煮的太爛啊。

芋頭糕食譜｜瑤柱臘味芋頭糕簡易做法 削芋頭皮致敏1招極速止痕

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Google香港熱搜食譜第2位：撈起

撈起又稱撈生或七彩撈生，因為當中由魚生片和七彩繽紛的食材組合而成，每人拿着筷子, 一齊插進放滿材料的大盆中，邊說「撈起撈起，撈得風生水起！」邊把七彩食材撈起挑起，挑得愈高愈好兆頭，摷得七上八落才夾起進食，滿枱食材更代表財源福氣多到滿瀉。材料主要有：魚生片，代表年年有餘、生氣勃勃，還有紅蘿蔔絲、紅薑絲、薄脆、堅果碎、五香粉、酸梅醬、芝麻等各有寓意。

撈起撈起，過年時大家都期望來年風生水起。(資料圖片)

新年撈起｜撈起愈高愈亂愈好！七彩食材有寓意五福臨門要放什麼？

Google香港熱搜食譜第3位：黑白大廚

韓國綜藝節目《黑白大廚：料理階級大戰》中有不少令人印象深刻的料理，其中一款就是由「拿坡里美味黑手黨」權聖晙以便利店食材製作的「栗子提拉米蘇」，不但讓兩位評判白種元和安成宰讚不絕口，製作步驟也不複雜，而且不用焗爐也可做出的甜品，要再簡單的「懶人版」的話，還可看👉👉👉5分鐘提拉米蘇食譜

按圖看「拿坡里美味黑手黨」權聖晙以便利店食材製作的「栗子提拉米蘇」做法：

黑白大廚｜栗子提拉米蘇做法簡單Netflix食譜大公開！揀靚栗子2招

Google香港熱搜食譜第4位：椰汁年糕

過年吃年糕有慶祝五穀豐收的意思，還有「年高」長壽，快高長大的寓意。年糕主要由糯米、片糖及油蒸製而成，後來椰汁年糕及黑糖薑汁年糕誕生，打破了年糕的沉悶印象。不少人喜歡沾上蛋漿煎的年糕，味道甘香又增多了口感。

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年糕食譜｜不黐𣲷𣲷不軟扒扒 簡單免搓有嚼勁全靠一個動作！

Google香港熱搜食譜第5位：咕嚕肉

大廚雷啟裕教大家超級香脆的獨門秘方來煮咕嚕肉，不但選用豬頸肉、還自家調製糖醋汁。不少人煎炸時都會上粉、上蛋漿，但雷師傅就不用蛋漿，反而推薦了另一個讓咕嚕肉更香脆的做法。

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咕嚕肉食譜｜主廚親授香脆秘技 教你調出百搭糖醋汁

Google香港熱搜食譜第6位：炒烏冬

瑞士汁不一定只用來整雞翼，炒烏冬一樣美味，樽裝瑞士汁是由豉油、薑、蔥、冰糖等食材調製而成的甜味滷水汁，非常方便，也可按自己的喜好，調校濃稠度，或加適量的配料也可。一碗烏冬約200千卡，熱量略低於一碗河粉約284千卡。

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瑞士汁炒烏冬食譜｜少油少糖又入味 比炒河粉方便快捷

Google香港熱搜食譜第7位：清湯腩

黃淑儀（Gigi姐）曾經都和很多人一樣，以為自製清湯腩很難，在溫哥華居住期間想吃清湯腩卻遍尋不獲，幸好得大廚朋友教路，才知在家燜清湯腩一點也不難，只需落香料煲、牛腩汆水，煲一至兩個鐘便可，反而選牛腩時，要揀坑腩，其次可用牛腱、牛肋條都很美味。

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清湯腩食譜｜黃淑儀燜清湯牛腩8大貼士 牛坑腩腍滑不鬆散要靠這招

Google香港熱搜食譜第8位：番茄炒蛋

番茄炒蛋是一道做法很簡單的家常菜，番茄或雞蛋多些少些各家有各家獨門秘方，只要番茄不太硬太爛，雞蛋不過老過鹹，基本上已經成功了。煮番茄時，我喜歡加一點水，不但可作拌飯醬汁，還可令番茄加速煮腍。

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番茄炒蛋食譜｜番茄點煮抗氧能力更高？快速煮腍有妙法

Google香港熱搜食譜第9位：盤菜

盤菜又稱盆菜，象徵合家團圓、豐衣足食。傳統盆菜一般以肉類為主，燒味、海鮮應有盡有，還有魚蛋、蠔豉等加工食物，最底層則是蔬菜。可以買回來層層叠，有時間的話也可以全部自家製，但留意熱量，避免攝取過多卡路里。盆菜熱量｜10款食材排名1件五花腩=1碗飯！枝竹第2食菜最唔健康？

盆菜用料了17種材料，多為新鮮素菜，少素肉。（龔慧攝）

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Google香港熱搜食譜第10位：蠔餅

傳統潮州蠔餅，一般使用鴨蛋，色澤、味道較濃，但一般家庭改用雞蛋較為方便。而蠔餅口感和煎蛋的最大分別是略帶煙韌，全因加了一種粉！

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煎蠔餅食譜｜做法簡易香脆帶煙韌必放1種粉 加2物辟腥滿蛋香！