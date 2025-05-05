長壽飲食｜延緩老化促代謝番茄海帶蛋包湯　昆布點處理泡冷/熱水?

想要長壽怎麼吃？台灣健康主廚陸巧因將教大家製作「番茄海帶蛋包湯」，一道兼具美味與營養的湯品。



這道料理特別選用番茄與海帶，不僅補充豐富的碘元素，還能調節代謝、延緩老化，讓您享受到健康長壽的滋味。食譜如下：

番茄海帶蛋包湯材料（YouTube@健康2.0影片截圖）

材料：昆布高湯1公升、雞蛋3顆、番茄2顆、醬油30毫升、泡發海帶芽30克、鯛魚片200克、米酒15毫升。

吃番茄6大好處（按圖👇👇👇）

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做法

1. 將昆布高湯煮滾，加入少許鹽後關火，一顆顆輕滑雞蛋進高湯中，蓋上鍋蓋燜煮，待蛋呈蛋包形狀後撈出備用。

2. 另起鍋加熱油，將番茄塊炒至橘黃色，依序加入醬油、步驟1的蛋包高湯、海帶芽、昆布與鯛魚片及米酒，中途記得撈除浮沫，蓋上鍋蓋煮至食材熟透。

3. 最後放入蛋包，加入少許香油與蔥花提味即可完成。



Tip

陸巧因指出，昆布上的白色粉末是甘露醇與麩胺酸等味道極佳的物質，不是發霉。建議用乾淨布擦拭後，再以冷水泡開以保持昆布的清澈與風味，避免熬煮過程中湯汁變混濁或產生苦味。

以冷水泡開以保持昆布的清澈與風味，避免熬煮過程中湯汁變混濁或產生苦味。（YouTube@健康2.0影片截圖）

按圖了解挑出香甜番茄的技巧（按圖👇👇👇）

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營養加分

台灣營養師黃淑惠表示，碘是製造甲狀腺素的重要原料，關係到人體的新陳代謝速率。她建議大家可透過食用昆布、海帶及其他海藻類來攝取碘，這不僅有助於新陳代謝，同時也能提供高量的膳食纖維，具有清血的功效。

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【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

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