洋甘菊茶｜護心降血糖改善失眠5大好處　1物質助抗5癌症3類人不宜

洋甘菊茶含有抗氧化劑，對健康非常有益，可以降低患某些慢性疾病的風險。洋甘菊茶還有助睡眠和改善消化系統。



洋甘菊是一種草本植物，來自菊科植物家族的雛菊狀花朵。（資料圖片）

洋甘菊不含咖啡因 改善失眼降心臟病風險

洋甘菊是一種草本植物，來自菊科植物家族的雛菊狀花朵。很多人喜歡洋甘菊茶，是因為它不像紅茶或綠茶，是不含咖啡因的茶品，而且味道清淡略帶甜味。此外，洋甘菊茶富含抗氧化劑，可以降低患多種疾病的風險，包括心臟病和癌症。

按下圖看洋甘菊茶5大好處：

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洋甘菊茶5大好處

1）改善睡眠質素



洋甘菊具有一些獨特的特性，就是含有芹菜素，是一種抗氧化劑，有助大腦的健康運作，從而減少失眠及改善睡眠質素。

美國一項研究指出，連續28天飲用2次洋甘菊茶的人，與不飲用的人相比，夜間覺醒次數減少了33%，入睡速度也快了15分鐘。而他們的抑鬱症狀也較少，而抑鬱症狀通常與睡眠問題有關。

2）促進消化系統健康



美國一些研究指出，洋甘菊有助預防老鼠腹瀉，原因在其抗炎特性。另一項針對老鼠的研究亦發現，洋甘菊有助於預防胃潰瘍，因為有助降低胃酸度，並抑制導致潰瘍的細菌生長。

坊間不少報道稱洋甘菊茶可以舒緩胃部不適。傳統上，洋甘菊也被用來治療多種消化系統疾病，包括噁心和脹氣。

洋甘菊有助於預防胃潰瘍，因為有助降低胃酸度並抑制導致潰瘍發展的細菌生長。（資料圖片）

3）有助預防癌症



洋甘菊含有抗氧化劑芹菜素。在一些研究中，已證明芹菜素可以對抗癌細胞，特別是乳腺癌、食道癌、皮膚癌、前列腺癌和子宮頸癌。另外，一項針對537人的研究發現，每周飲用2至6次洋甘菊茶的人，患甲狀腺癌的機會也低出很多。

4）有助控制血糖



洋甘菊茶的抗炎特性，可以防止胰腺細胞受到損害，這些損害是在血糖水平長期升高時發生的。胰腺的健康極其重要，因為負責產生胰島素，而胰島素的作用就是控制血糖。

在一項針對64名糖尿病患者的研究指出，連續8周每天飲用洋甘菊茶的人，其血糖水平顯著低於其他人。此外，洋甘菊茶可以降低空腹血糖水平，並且有助防止飯後血糖飆升。

5）改善心臟健康



洋甘菊茶含豐富黃酮，為一類抗氧化劑，具有降低血壓和膽固醇水平的作用，這些都與心臟問題息息相關。一項對64名糖尿病患者進行的研究發現，每天餐後飲用洋甘菊茶的人總膽固醇、三酸甘油脂和壞膽固醇水平有明顯改善。

洋甘菊茶有助改善總膽固醇、甘油三酯和壞膽固醇水平。（資料圖片）

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3類人不宜飲用洋甘菊茶

1）雛菊科植物過敏



某些人即對雛菊科植物敏感，如如豚草、菊花及洋甘菊。

2）眼睛過敏人士



含有洋甘菊的食品或化妝品會刺激眼睛，有機會導致結膜炎。

3）孕婦



洋甘菊有通經效果，孕婦避免使用。

參考資料：healthline／WomensHealth