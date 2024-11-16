致癌飲食｜紅茶抗氧化力強助防癌　醫揭跟1食物同吃增肝癌風險！

紅茶富含抗氧化物質，被認為具有抗癌功效，不過，要小心別跟花生一起吃！



對此，台灣腎臟科醫師江守山表示，因紅茶溶液中會分離出茶黃素類化合物，可能會增強黃麴毒素的致突變性，而黃麴毒素常於發霉、不新鮮的花生中滋生，食用後恐導致肝癌病變。

10大養癌習慣（按圖看清👇👇👇）

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最不適合配花生的飲料是什麼？答案是紅茶，台灣腎臟科醫師江守山在Facebook發文指出，因為裡面含有茶黃素類（Theafulvins）化合物，這是從紅茶水溶液中分離出的化合物，儘管它們在降低其他食物致癌物的致突變性方面，具有整體能力，卻會增強了黃麴毒素的致突變性。

而根據台灣衛福部南投醫院在官網指出，黃麴毒素被證實是誘發肝癌的主要毒素之一，黃麴黴菌大量滋生時，會釋出大量毒素，被污染的食物，例如發霉的花生與其製品，也會含有大量黃麴毒素，而生活環境中，受黃麴毒素污染的程度愈高，人類的致肝癌率也愈高，罹患胃癌、腎癌的發生率也相對的提高。

吃到黃麴毒素會有哪些症狀？如何避免黃麴毒素中毒？（按圖👇👇👇）

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台灣南投醫院指出，食用含黃麴毒素污染的食品，易導致肝細胞突變，造成肝癌的發生，尤其會使乙型、丙型肝炎患者罹癌的風險增高，肝癌患者若未及時接受治療，有可能因此喪命。

9種常見發芽食物哪些仍可以吃？（按圖👇👇👇）

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