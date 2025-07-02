水蜜桃愈紅愈好味？香甜爆汁3特徵　專家揭冷藏前1動作加速腐爛

夏日炎炎，正是水蜜桃盛產的季節。農業部近日特別提醒民眾，一般認為「水蜜桃紅了就代表甜」的觀念其實是錯誤的迷思，因為果皮紅潤的程度其實與品種有關，並不能作為甜度或成熟度的指標。



為幫助大家挑選香甜多汁的水蜜桃，農業部貼心分享三大挑選原則，保證不挑錯。

如何將水蜜桃果核「完美取出」？按圖看清！

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根據台灣農業部Facebook粉專指出，挑選水蜜桃時，應掌握三大原則，首先是果實大顆、對稱又飽滿；再來用手輕托果實有沉重感；最後是聞起來香氣濃郁，成熟度才高。

台灣農業部也提醒，水蜜桃果皮細嫩、果肉脆弱，挑選時應避免用手指直接按壓。若需觸碰，建議以指腹和手掌輕柔托起，避免造成果皮損傷影響保存。

至於家中保存的水蜜桃如何判斷是否成熟？台灣農業部表示，只要觀察蒂頭周圍果皮轉為黃白色、果實變軟且香氣更加濃郁，就是成熟的最佳指標。這時建議盡快食用，以免過熟變質。另外，未即食的水蜜桃千萬別先碰水，一旦碰水就容易加速腐爛，最好在確定要食用前再清洗。

水蜜桃的8大健康好處：

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水蜜桃的產季從每年4月起一路延續至8月，是夏日不可錯過的鮮甜果品。台灣農業部鼓勵民眾把握時令，學會聰明挑選，在今年夏天享用香甜多汁的水蜜桃。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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