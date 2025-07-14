最易上癮10大零食｜脆紫菜第2榜首最難抗拒因味覺遲鈍？戒上癮3招

最易上癮10大零食｜很多零食吃了第一口，就會不自覺地一口接一口吃下去，根本停不下來！加工食品例如薯片、爆谷等都含有調味料和添加劑，能刺激味覺神經，特別容易讓人上癮。近日有網民在討論區分享「食開就停唔到口」的零食，我們整理了10大容易上癮的零食排名，你喜歡的零食有上榜嗎？想戒掉又有什麼方法？



近日有網民在討論區以「食開就停唔到口的零食戰爭」為題發文，分享他最愛的三款零食，包括爆谷、魚肉腸和芝士波，引起網民留言分享他們也忍不住吃個不停的零食。我們整理了網民認為最容易上癮的10大零食排名，薯片是當之無愧的第1位！

10大最容易上癮的零食排名

1.薯片

薯片的調味粉能刺激味覺，網民認為各種風味的薯片都很容易讓人愈吃愈多，甚至一次吃完一大包，網民提到了醋味、pizza味、番茄味、香辣味薯片。

2.脆紫菜

脆紫菜一般包裝成一小包，口感爽脆，很容易一包接一包地吃下去，脆紫菜除了鹽烤味，還有芥辣味和香辣味等。

3.牛仔片

牛仔片是香港的經典零食。（圖片來源：HKTVmall）

牛仔片是香港的經典零食，是不少人的童年回憶。牛仔片是獨創的格子造型薯片，但口感不像薯片那樣脆，而且質地比較厚。

4.韓國乾焗杏仁

乾焗杏仁除了蜂蜜牛油味還有多種口味。（圖片來源：HKTVmall）

乾焗杏仁有多種口味，包括經典的蜂蜜牛油味，還有各種鹹味包括辣年糕味、芥辣味等，各種甜味包括曲奇朱古力、黑糖珍珠奶茶等，是不少人到韓國旅游必帶的手信。

5.魚仔餅

魚仔餅也是香港的經典零食。（圖片來源：HKTVmall）

魚仔餅也是香港的經典零食，有紫菜味、烤鷄味、番茄味，入口鬆脆。

6.芝士圈

芝士圈也容易讓人上癮。（圖片來源：HKTVmall）

酥脆的粟米圈沾滿了芝士粉，散發出濃厚的芝士香，讓人忍不住一直吃。

7.爆谷

爆谷是不少人看電影的必備零食。（圖片來源：HKTVmall）

市面上有各種預先包裝爆谷零食，除了經典的焦糖味和鹽味，還有朱古力、鹹蛋、酸忌廉等味道，是不少人在家看球賽看電影的必備零食。

8.鱈魚絲

鱈魚絲容易一吃就吃了一整包。（圖片來源：HKTVmall）

鱈魚絲主要由魚漿、麵粉和調味料製成，很有嚼勁，而且沒有鹹味腥味，吃了一整包也感覺沒什麽負擔。

9.魚肉腸

橙色塑膠包裝的魚肉腸是不少人的童年回憶，魚肉腸雖然鹽分較高，但也含有豐富蛋白質。

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10.包裝果仁

包裝果仁可能含有較高的糖分和鹽分。（圖片來源：HKTVmall）

包裝果仁有花生、腰果、開心果、杏仁等，有蜜糖味和鹽味，包裝成一小包，容易一口氣就吃掉幾包。

除了以上10款零食，網民也有提到其他種類的零食，例如朱古力手指、榛子威化餅、罐裝餅乾、繽紛樂朱古力、芝士粟米片、魚乾等等，每一款都是一吃就停不下來。

為什麽吃零食會上癮？

1.追求愉悅感

高糖、高脂肪的加工食品，會刺激大腦釋放多巴胺，讓人產生愉悅感。 一些添加劑，特別是化學代糖及鹹味添加劑，也會增加吸收葡萄糖的能力，刺激多巴胺分泌。為了追求愉悅感，我們可能會對零食產生依賴。

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2.味覺受器鈍化

台灣的宋晏仁醫師和腦神經科學專家蔡惠珍教授在初日醫學的Youtube頻道上分享，對超加工食品上癮，與神經運作的機制有關。

當我們攝取高能量密度、高糖、高脂肪的食物，第一個接觸到的是味覺的受器，接收味覺强烈的食物以後，味覺的刺激會慢慢鈍化，我們愈吃便愈覺得味道不如第一次的時候，所得到的滿足感會下降。因此，我們會追求更多的能量、糖分和脂肪。

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3.壓力、情緒低落、無聊等心理因素

壓力大或情緒低落的時候，可能依賴零食來紓解壓力，刺激多巴胺分泌。不少人在感到無聊的時候，會為了讓自己保持精神而不停吃零食，久而久之便形成習慣。

味覺鈍化會讓我們對零食上癮。（unsplash）

忍不住一直吃零食，原來跟我們的神經運作機制有關。零食上癮會導致肥胖、營養不均衡、增加患上心血管疾病、高血壓、糖尿病、脂肪肝等風險，上癮後一旦停止食用零食，可能會出現焦慮、憂鬱等戒斷症狀。怎樣才能控制自己不要愈吃愈多？

3大方法戒掉零食癮

1.尋找健康替代品

想吃零食的時候，可以選擇堅果、高纖維蔬菜棒、黑朱古力、原味米餅、無糖香口糖等，以營養價值更豐富、高纖、低糖低鈉的零食取代高油脂的零食，例如薯片、糕點等。

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2.改變飲食習慣

正餐要攝取足夠的能量，避免正餐吃得不夠導致下午或晚上大量攝取零食，應了解自己身體所需的食物分量，定時適量進食，維持飽足感，也要注意飲食多樣性，均衡攝取蛋白質、維他命和健康的碳水化合物。

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3.釋放心理壓力

尋找合適的紓壓方式，例如培養運動習慣，按摩，冥想等，促進快樂感，降低對零食的依賴，維持充足的睡眠也有助減少心理壓力，避免暴飲暴食。