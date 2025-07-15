肝癌｜不煙不酒冇肝炎史6旬漢腰痛就醫確診肝癌！醫揭與1小食有關

台灣一名60多歲男子日前因右側後腰部位疼痛就醫，原以為是腎結石，沒想到經檢查竟發現肝臟長出一顆6厘米大的腫瘤，確診為肝癌。特別的是，這位男子平時不煙不酒、無乙、丙型肝炎，也沒有肝癌家族病史。



台灣肝膽腸胃科醫師錢政弘在《健康好生活》節目中指出，該名病患起初至泌尿科就醫，因X光檢查未發現結石，且症狀為悶痛而非腎結石常見的劇痛，轉診至肝膽腸胃科後，透過腹部超聲波檢查發現肝臟靠近腎臟部位有一個6厘米的腫瘤。

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經過詳細病史詢問，醫師發現患者從小就有一個特殊的飲食習慣——愛吃花生糖。錢政弘指出：「這是最NG的習慣，患者習慣購買桶裝花生糖慢慢食用，在非密封與真空的環境下，花生容易變得不新鮮，且在受潮後產生黃麴毒素，而黃麴毒素已被證實是誘發肝癌的主要毒素之一。」

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針對預防類似情況，錢政弘特別提醒，花生本身是安全的食物，但民眾應避免食用散裝或無標示的花生製品。他舉例，一些商家如刈包店使用的花生粉，或火鍋店擺放的花生粉，都可能因存放時間過久而產生風險，建議民眾選購有完整包裝且標示有效期限的花生製品較為安全。

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