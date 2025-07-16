咖啡壞處｜常飲1類咖啡損視網膜黃斑病變增7倍！提神3大替代飲品

咖啡壞處｜最近一項研究發現長期飲用1類咖啡的人，患上乾性老年黃斑病變的可能性會增加達7倍！患者的視力會變差，嚴重的話甚至會失明，有老年性黃斑部病變家族史或高危險族群，例如高血壓高血脂人士，更要特別留意！



咖啡壞處｜新研究：即溶咖啡影響老年黃斑病變

中國内地學者在6月出版的《食品科學與營養》期刊（Food, Science and Nutrition）中發表了一篇名為《基因相關性與孟德爾隨機化分析證實速溶咖啡對年齡相關性黃斑病變的因果作用》的研究，指出即溶咖啡與老年黃斑病變 (Age-related Macular Degeneration, AMD) 有關。

學者分析「英國生物銀行」(UK Biobank）逾50萬名受試者的數據，並採用芬蘭基因組協會（FinnGen）R11聯盟（22萬人）發布的最新AMD相關GWAS匯總數據，分析速溶咖啡攝入量與乾型AMD患病風險的相關性。該研究發現長期飲用即溶咖啡的人，患上乾性老年黃斑病變的風險會增加6.92倍。

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乾性老年黃斑病變7大成因

老年黃斑病變是一種視網膜退化病變，在50歲後風險會顯著增加。遺傳、肥胖、高血脂、吸煙、紫外線暴露、不良飲食習慣、高度近視等，都是致病成因。

老年黃斑病變在50歲後風險會顯著增加。（unsplash）

乾性黃斑病變的患者，黃斑點的位置附近會出現黃白色的沉積物，這些沉積物會慢慢變大並累積起來，令視力變得模糊，視力會逐漸下降。黃斑病變的患者會看到景物變形、線條扭曲、顏色變暗、視野出現盲點，嚴重者甚至會完全失去中央視野。

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咖啡壞處｜即溶咖啡損害視網膜

即溶咖啡通過高溫濃縮的工序製成，生產過程中會產生大量梅納反應副產物，包括丙烯酰胺（acrylamide）等潛在有害物質，丙烯醯胺可能引起視網膜細胞的氧化應激和炎症反應，對視網膜造成損害。

即溶咖啡含丙烯酰胺等潛在有害物質。（unsplash）

水溶性的丙烯醯胺是潛在2A級致癌物質，初期烘焙、沖泡溫度愈高、存放時間愈久的即溶咖啡，所溶解出的丙烯醯胺也會愈多。

即溶咖啡也含有多種添加物，例如添加糖、植脂末、乳化劑、穩定劑等等，不利身體健康。長期攝取乳化劑中的脂肪酸會增加患上心血管疾病的風險，也會影響腸道微生物群，造成腸道炎症。

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即溶咖啡的咖啡單寧酸含量較低，抗氧化功效也比其他咖啡低，而且含有各種添加物質，過量飲用還可能導致視力退化，因此應盡量避免飲用。不喝即溶咖啡的話，應該以什麼代替？

3大即溶咖啡替代品

1.研磨咖啡

研磨咖啡不會引致老年黃斑部病變。（photop-ac）

研究指出只有即溶咖啡與乾性老年黃斑部病變風險有關，而研磨咖啡和無咖啡因咖啡並沒有顯示出與老年黃斑部病變的關聯。比起飲用即溶咖啡，建議在店舖購買研磨咖啡或無咖啡因咖啡。

若時間不夠，想快速提神的話，可以購買掛耳包咖啡，加入熱水冲泡便可飲用，跟即溶咖啡一樣方便，但不含糖和脂肪酸等添加物。

2.抹茶

抹茶具有提神功效。（photop-ac）

抹茶也含有咖啡因，具有提神功效，但咖啡因含量比咖啡低。抹茶含有豐富的抗氧化物，有助減低細胞損害，延緩衰老，也能促進新陳代謝，幫助燃燒脂肪。抹茶中的茶胺酸能夠讓人放鬆，同時提高專注力和記憶力，改善腦部功能。

不過抹茶的咖啡因含量也比紅茶和綠茶高，應注意適量飲用，過量飲用可能導致心悸、失眠、焦慮等症狀。

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3.檸檬水

檸檬中含有維他命C和檸檬酸，能促進新陳代謝和血液循環，同時檸檬的香氣能刺激嗅覺，因此檸檬水也具有提神的功效。檸檬水有各種益處，包括刺激胃酸分泌，促進消化，促進膠原蛋白生成，有助美白和延緩衰老等，豐富的維他命C也有助提升免疫力。

資料來源：Food, Science and Nutrition