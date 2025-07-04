5大咖啡熱量榜首高齋啡20倍！營養師揭1款咖啡=喝油！健康飲用3招

喝咖啡等於喝油？咖啡抗氧化、促進代謝，有助瘦身等，但原來選錯咖啡隨時愈喝愈肥！營養師揭一種咖啡脂肪高，喝它等於喝油！而5種常見的咖啡中，榜首的熱量竟是黑咖啡的20倍！咖啡應如何挑選和飲用，才能發揮出咖啡的最大功效？



愛喝咖啡又想方便快捷，三合一咖啡就最適合，它融合了咖啡、糖和奶精，一拆即可泡出咖啡，因而受不少上班族歡迎，一些怕咖啡苦澀又想提神的人都喜歡飲用三合一咖啡。但原來三合一咖啡的糖分和脂肪含量高，非但無法有效提神，還會致肥！

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營養師拆解三合一成分 喝咖啡=喝油

台灣營養師鄭玲君在Facebook專頁上分享，她將一包三合一咖啡粉過篩，竟篩出3.4克的糖粒，篩下的粉末中還可見大量白色奶精粉。

奶精粉通常由氫化植物油加上人工香料製成，包括葡萄糖漿、穩定劑、乳化劑、抗結劑等人工添加物，含有較高的脂肪和熱量，其中的氫化植物油甚至可能含有反式脂肪。奶精粉並非牛乳製品，並不含牛奶的營養價值。營養師鄭玲君形容喝三合一咖啡，就像是喝油一樣。

三合一咖啡含大量糖粒和奶精粉。（視覺中國）

一杯三合一咖啡的熱量一般是60至120千卡，含有較多的糖分和奶精。長期飲用可能會引致肥胖，增加糖尿病風險，也會對肝臟造成負擔，增加血液中的壞膽固醇，導致患心血管疾病的風險上升。而且，三合一咖啡的咖啡因較低，提神效果也不顯著。

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5大咖啡熱量排名 榜首=黑啡20倍 比珍奶更高！

台灣營養師楊婷貽在Facebook專頁《好食課》上分享，以一杯350毫升來計算，比較各種飲品的熱量。熱量最高的咖啡是朱古力咖啡（Mocha），熱量是黑咖啡的20倍，甚至比一杯全糖珍珠奶茶（360千卡）更高。雖然不同店家的配方都不一樣，從不同店家買到的咖啡，熱量可能有所出入，但朱古力咖啡和焦糖咖啡比起其他咖啡，熱量一般都較高。

1.朱古力咖啡（Mocha） | 450千卡

朱古力咖啡的熱量約450千卡。（unsplash）

朱古力咖啡含有咖啡、鮮奶和朱古力醬，有些店家也會加入奶油，奶油的脂肪含量高，容易導致膽固醇上升。因爲含有朱古力醬，咖啡因含量也會比較高，容易出現失眠、心悸、消化問題的人士需要注意。

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2.焦糖咖啡（Caramel Macchiato） | 280千卡

焦糖咖啡的熱量約280千卡。（freepik）

焦糖咖啡的成分一般包括咖啡、鮮奶、香草糖漿和焦糖醬，香草糖漿和焦糖醬的糖分較高，因此焦糖咖啡的熱量較高。

3.鮮奶咖啡（Latte） | 190千卡

鮮奶咖啡的熱量約190千卡。（unsplash）

鮮奶咖啡由牛奶和咖啡組成，不含額外糖分，因此熱量較低。如果想減低熱量攝取，也可以選擇澳白咖啡（Flat White），同樣是牛奶咖啡，但鮮奶含量較少，熱量和脂肪含量也較低。

4.泡沫咖啡（Cappucino） | 165千卡

泡沫咖啡的熱量約165千卡。（unsplash）

泡沫咖啡也是由牛奶和咖啡組成，不含額外糖分，只是奶泡的比例較多，牛奶的份量較少，因此熱量比鮮奶咖啡低。

5.黑咖啡（Americano/Long Black) | 20千卡

黑咖啡的熱量約20千卡。（unsplash）

黑咖啡的成分是咖啡和水，熱量主要來自咖啡豆中的少量碳水化合物、脂肪和蛋白質，市面上的美式咖啡和澳黑咖啡都是接近0卡的黑咖啡。

市面上也有其他熱量較高的咖啡，例如加入了香草糖漿的香草咖啡，加入了榛子糖漿的榛子咖啡，椰奶咖啡等等，應避免過量飲用，導致熱量和糖分超標。

3大咖啡飲用建議

1.飲用黑咖啡 抗氧化護心血管

黑咖啡幾乎沒有熱量，對身體也有各種好處。黑咖啡的多酚類物質含量較高，有抗氧化功效，能減少細胞損傷，黑咖啡當中的亞油酸，可以促進血液循環，有益心血管健康。黑咖啡也有利尿作用，可以幫助身體排出多餘的水分，有助消水腫。

黑咖啡有抗氧化功效。（unsplash）

但黑咖啡不宜空腹飲用，可能會造成胃部不適，咖啡因的刺激作用也可能會加重焦慮感。黑咖啡的咖啡因含量較高，過量飲用可能會導致失眠、心悸。

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2.飲用研磨咖啡或濾掛式咖啡 口感佳迅速提神

如追求更好的咖啡品質，建議在店舖購買研磨咖啡。若時間不夠，想快速提神的話，可以購買挂耳包咖啡，加入熱水冲泡便可飲用，跟即溶咖啡一樣方便，若覺得咖啡味太苦澀，可以加入鮮奶飲用。

想快速提神可選擇挂耳包咖啡。（unsplash）

3.選用植物奶

在店舖購買鮮奶咖啡時，可以選擇轉用植物奶，自己冲泡濾掛式咖啡的時候也可以加入植物奶，例如脫脂奶、豆奶、燕麥奶、杏仁奶等。植物奶比牛奶熱量低，也含有蛋白質和鈣質等營養成分。但燕麥奶雖然熱量低，碳水化合物含量卻比較高，可能導致血糖上升，過量飲用也會引致肥胖。

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三合一咖啡含有較多添加物，一些咖啡例如朱古力咖啡和焦糖咖啡的熱量也比較高， 不應為了提神過量飲用。選對飲法，才能讓咖啡發揮出最大的功效！