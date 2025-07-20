檸檬冷知識｜台農糧署教3步擠出更多檸檬汁！妙用檸檬皮增色添香
撰文：中天新聞網
出版：更新：
台灣農糧署粉專「鮮享農YA」日前分享，如何利用檸檬皮入菜的兩招小技巧，清爽又消暑，以及如何擠出更多檸檬汁，果皮果肉都不浪費。
根據台灣農糧署Facebook表示，台灣產檸檬以屏東為主要產地佔全台7成以上產量主要栽培品種為Eureka（優利卡）採收期涵蓋全年，並以7-9月為盛產期，民眾可以享用檸檬料理並為炎炎夏日消暑一下。
檸檬6大好處（按圖看清👇👇👇）
+5
台灣農糧署分享了兩招有關檸檬的料理手法，「檸檬味麵衣」，將檸檬皮刨屑後混入麵糊中包裹油炸，可增加酸甜香氣，非常適合搭配海鮮、雞肉等食材；「檸檬胡椒鹽」，將檸檬皮刨絲，混入黑胡椒一同烘烤，再加入鹽巴拌勻，撒在燒烤或肉類料理上，可讓香氣層次升級。
台灣農糧署特別推薦在購買檸檬時，可挑選具有機、友善 或產銷履歷等標章農產品或自信譽良好的商家採購，提升農產品食用安全。
相關文章：養生飲食｜水果吃得對改善13種病痛 用腦過度吃蘋果 檸檬可美顏👇👇👇
+9
檸檬水助美白？營養師揭3飲品飲錯時間愈飲愈黑！肌膚抗老6營養素減肥｜吃低GI食物可減肥控糖？專家指免血糖波動7重點與檸檬同食?雪櫃有異味｜放檸檬咖啡渣係錯？專家3招免發臭加1物唔怕食物漏汁便秘飲食｜護腸道促代謝營養師推10飲品 檸檬水第8、蔬果汁只第9
延伸閱讀：
【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」