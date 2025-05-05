檸檬水助美白？營養師揭3飲品飲錯時間愈飲愈黑！肌膚抗老6營養素

隨著年齡增長，許多人發現即使勤擦保養品，也難以阻止細紋的出現。台灣營養師高敏敏表示：「其實，除了外用保養品，我們更應該從飲食著手，補充抗老營養素。」



她為我們介紹了維持肌膚健康的關鍵營養素，以及如何從日常飲食中攝取這些營養。同時，高敏敏也提醒在炎炎夏日中如何做好防曬，避免陽光加速肌膚老化。

9種防曬食物（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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肌膚抗老的關鍵微量營養素

1. 鈣質：不只強健骨骼，更是肌膚健康的基石

• 食物來源：豆乾、小魚乾、莧菜

• 功效：如同膠原蛋白是肌膚的「鋼筋」，鈣質則是「水泥」

• 提醒：30歲後鈣質加速流失，補充很重要



2. 鎂：舒壓助眠，間接促進肌膚修復

• 食物來源：黃豆、香蕉、菠菜

• 功效：刺激皮膚組織再生，促進消炎和傷口修復

• 額外好處：有助改善睡眠質量，間接促進肌膚健康



3. 鉀：維持肌膚彈性與水分平衡

• 食物來源：紅豆水、釋迦、奇異果

• 功效：幫助肌膚保濕，維持皮膚滲透壓平衡



4. 鋅：抗菌護膚的小衛士

• 食物來源：生蠔、牛肉、小麥胚芽

• 功效：抗菌、支持皮脂腺正常功能、修復受損組織

• 特別之處：可保護皮膚免受紫外線傷害



5. 銅：促進膠原蛋白生成

• 食物來源：龍蝦、腰果、羽衣甘藍

• 功效：刺激膠原蛋白形成，改善皮膚彈性和厚度



6. 維他命 E：抗氧化之王

• 食物來源：牛油果、堅果、植物油

• 功效：提供肌膚保護屏障，改善皮膚彈性和光澤



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防曬也是抗老關鍵

炎炎夏日,紫外線對肌膚的傷害不容忽視。過度曝曬陽光可能導致：

• 肌膚加速老化

• 曬傷

• 色斑形成

• 增加皮膚癌風險



因此,除了從飲食補充抗老營養素,做好防曬同樣重要。

曬前避免的高感光食物

某些食物含有呋喃香豆素或高濃度維他命C等抗氧化物質，如果是光敏感體質的人在食用後曝曬陽光，可能會加速黑色素沉澱。以下食物在曬太陽前最好少吃：

• 水果類：木瓜、無花果、柑橘、芒果、檸檬

• 蔬菜類：芹菜、韭菜、芫荽、九層塔、胡蘿蔔



需要特別注意的是，許多人為了補充營養，會大量飲用綠拿鐵或蔬果汁，這可能會不經意間攝入過多感光食物。同樣地，為了美白而大量飲用檸檬水，也可能適得其反。

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高敏敏建議

1. 均衡攝取各種抗老營養素，不過分依賴單一食物。

2. 曬太陽前避免大量食用高感光食物，可改在晚上食用。

3. 外出時做好防曬措施，包括塗抹防曬霜、戴帽子、撐傘等。

4. 保持充足睡眠和規律運動習慣，這對肌膚健康同樣重要。



記住，抗老不只是依靠外用保養品，更要從內而外全面呵護。透過均衡飲食攝取足夠的抗老營養素，再配合適當的防曬措施，才能真正達到延緩肌膚老化的效果。讓我們一起從日常生活做起，維持肌膚的健康與年輕吧！

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【本文獲「今周刊」授權轉載。】

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