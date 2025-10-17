車厘茄營養丨美白護心助防癌茄紅素4功效　車厘茄哪色多維他命C？

好熱、太陽好大，曬黑了怎麼辦？營養師建議「快吃車厘茄」！



車厘茄含高量維他命C和強大抗氧化作用的番茄紅素，能清除黑色素還能幫助皮膚防紫外線，更是保護心血管、抗老化及防癌好物。台灣農藥所農業部農業藥物試驗所找出有效防治「番茄瘋欉」的方法，車厘茄的產量和品質都獲得提升，趕快來品嚐！

車厘茄不只能助防曬、美白 還能護心、防癌

台灣農藥所雲林基督教醫院營養室主任林旻樺表示，夏天太陽很曬，想要快速變白就要快補充維他命C！新鮮的蔬菜和水果是維他命C的主要來源食物，車厘茄的維他命C每百克含49毫克，而且含有的茄紅素更有極強的抗氧化作用，能助抗發炎，研究發現有保護心血管、抗老化、輔助補充皮膚膠原蛋白等好處；降低乳癌、肺癌、攝護腺癌等癌症風險。血液中茄紅素濃度越高，越能幫助降低皮膚受到紫外線的傷害。

林旻樺說，市面上有各種顏色的車厘茄，其中櫻桃車厘茄、聖女車厘茄和橙蕃茄的維他命C含量較高，每百公克含量均高於49毫克，一天一小把就能攝足每日建議量的30毫克。而茄紅素來說，車厘茄的含量又比大番茄高，只要吃5個車厘茄，就能從中攝取到最大限度的番茄紅素。茄紅素的抗氧化力比β-胡蘿蔔素高出2倍、是維他命E的10倍之多。

氣候變遷導致粉蝨傳播病毒、影響車厘茄產量

台灣農藥所農業部指出，氣候變遷造成的高溫少雨，會導致粉蝨族群迅速發展。粉蝨除了會吸食植物的液體，影響光合作用外，還會傳播植物病毒，造成「瘋欉」的現象，使作物的產量明顯減少。

台灣農藥所高雄區農業改良場作物環境課解釋，所謂的「瘋欉」是指番茄植株感染病毒病後，葉片出現黃化、生長速度變慢等情況，農民會認為植株已經「發瘋」了。但其實，往往不是單一種病毒造成這種現象。

台灣農藥所農藥所輔導農友粉蝨整合管理 減輕瘋欉、提升產值

2022年11月，高雄市及嘉義縣等地區的番茄瘋欉災情嚴重。2023年，台灣農藥所農業部農業藥物試驗所加入輔導團隊，指導高雄市杉林區的農友執行IPM粉蝨整合管理。結果不僅有效減輕了瘋欉的情況，更提升了番茄的產量和產值。

台灣農藥所表示，IPM的核心工作是監測和紀錄，因為只有建立完整的監測紀錄資料，才能適時採取防治措施。該所建立的粉蝨調查方法，是結合高雄市內門鄉的儲備植醫，共同指導農友進行監測，並將紀錄儲存於雲端，方便即時查看和調整。

IPM防治措施 引進天敵昆蟲降低用藥永續農業發展

IPM的操作模式強調整合多種防治措施，農藥所說明，為了確保車厘茄的安全生產，他們結合了合理用藥與天敵應用的方式。包括使用低毒性、選擇性的農藥，並輔以引進天敵昆蟲，例如草蛉、黃斑粗喙椿象、捕植蟎等，減少使用農藥即可達到控制粉蝨數量目標的永續農業發展。

三階段管理 確保番茄從種植到採收的健康

台灣農藥所將IPM防治管理分為三個階段，從番茄種植到採收都有相應的措施：

1. 定植時

採樣幼苗進行病毒檢測，確保種苗健康。

2. 定植後

每5-10公尺懸掛1張黃色黏紙，發現若蟲時施用昆蟲生長調節劑，並釋放天敵草蛉調節粉蝨密度。發現成蟲入侵時，施用取食抑制劑和觸殺型殺蟲劑，預防病毒傳播。成蟲控制在1-2隻/葉時，改用免登資材如橘精油、脂肪酸鹽類。

3. 小果至採收期

粉蝨成蟲數大於2隻/葉時，才考慮施用殺蟲劑。

此外，還可利用黑色遮陰網覆蓋外圍，減少粉蝨從臨近寄主植物入侵的比率。台灣農藥所強調，根據田間實際的粉蝨監測及防治紀錄，採取有效措施，才能確保用藥科學合理，避免過度依賴化學藥劑，減少對環境和農產品安全的影響。

IPM防治有效控制粉蝨危害 杉林區農友受益

台灣農藥所指出，在實際操作中發現，多層次的IPM防治策略不僅有效控制粉蝨的危害，還能促進作物健康生長，減少瘋欉的發生。以台灣高雄市杉林區為例，2022年當地農友種植的番茄出現超過50%的瘋欉情況，重新種植後情況仍未改善。

但在台灣農藥所2023年開始輔導實施粉蝨IPM操作模式後，粉蝨密度獲得控制，定植後到採收前因瘋欉被拔除的比例降至約3-6%。而且，從2023年底至2024年4月中旬，番茄產量達約6. 5萬台斤，產值更是提高了4倍以上。經過農藥殘留檢測，有3次檢驗結果均合格，實現了可持續的安全生產方式。

台灣農藥所表示將持續推廣IPM綜合防治模式，透過科學方法輔助產業升級，並進一步加強對農民的培訓和技術支持。期望能讓更多農戶受益於這種高效、安全的生產模式，共同推動車厘茄產業與品質的持續提升。

