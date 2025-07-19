西瓜營養｜新研究：西瓜抗氧化防心臟病！富含3大營養天然護心！

最新科學研究揭示，西瓜不僅是消暑解渴的夏日水果，更可能是天然的護心良品。



根據台灣《SciTechDaily》報導，多項研究證實，食用西瓜不僅能提升整體飲食品質，還可能對心血管健康產生正面影響。

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《營養學》（Nutrients）期刊發表的研究分析美國「全國健康與營養調查」（NHANES）數據後發現，經常食用西瓜的兒童與成人，相較於不食用西瓜的人，攝取了更多膳食纖維、鎂、鉀、維他命A與C，以及茄紅素等有益的類胡蘿蔔素。

路易斯安那州立大學的臨床試驗更進一步探討西瓜對心臟健康的影響。研究團隊讓18名健康的年輕受試者飲用西瓜汁，評估其中的L-瓜胺酸與L-精胺酸等天然化合物對血管功能的保護作用。

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該研究的作者之一、路易斯安那州立大學教授洛索博士（Dr. Jack Losso）表示：「儘管研究樣本數不大，但結果為規律攝取西瓜有益心血管代謝健康增添新證據。」他解釋，西瓜中豐富的抗氧化物、維他命C與茄紅素，都能幫助減少氧化壓力，進而在預防心臟病方面發揮重要作用。

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