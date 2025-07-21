西蘭花營養｜研究指西蘭花與1物同炒防心血管病更有效 5類人慎食
撰文：中天新聞網
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根據Faceboook粉專「老辜營養與科學」表示，多吃西蘭花炒蒜頭對心臟健康與相關疾病預防特別好，尤其是ASVD（動脈粥狀硬化血管疾病）的發生。
「老辜營養與科學」PO文分享，根據一篇追蹤了長達15年的澳洲研究，藉由1500位70歲女性長輩進行飲食分析，發現她們只要每天多吃十字花科蔬菜，以及蔥科蔬菜，對心臟健康與相關疾病預防特別好，尤其是ASVD（動脈粥狀硬化血管疾病）的發生，根據研究發現，這兩類蔬菜藉由鉀、鎂、有機硫化合物等，能對心臟帶來健康與保護。
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老辜另外分享多篇研究皆證實，十字花科蔬菜的「異硫氰酸酯」，具有抗氧化與抗發炎作用，同時減少「前發炎性細胞激素（TNF-α、IL-1β與IL-6）」的含量，最終對動脈粥狀硬化的疾病進展，達到預防效果；至於蔥科蔬菜中的有機化合物，能防止血管發炎、自由基的生成，以及抑制血小板的凝集，並能增加一氧化氮的生物合成。會形成能保護心臟的硫化物。
蔥營養成分（按圖👇👇👇）
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另外老辜營養與科學特別提醒，若本身有甲狀腺功能異常者（缺碘）、剛完成消化道手術或容易脹氣者、限鉀飲食（腎臟疾病等），以及正在服用抗凝血藥物的族群，請斟酌攝取十字花科蔬菜。
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